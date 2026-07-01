“Stiamo prendendo tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi”.

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a un panel del forum di Sintra, in Portogallo.

L’impegno contro l’inflazione

“Non lasceremo che il genio esca dalla lampada e che l’inflazione salga”, ha sottolineato Lagarde, aggiungendo: “Prenderemo le misure necessarie, e lo abbiamo già fatto”.

“Le circostanze erano appropriate, con gli indicatori dell’inflazione verso l’alto, quindi era ovvio ed è stato concordato all’unanimità”, ha spiegato la presidente, riferendosi alla decisione della Bce di alzare i tassi nell’ultima riunione del board.

Lagarde ha inoltre osservato che i rischi per inflazione e crescita risultano ora “più bilanciati”.

La posizione della Federal Reserve

Nel corso dello stesso panel, il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh ha ribadito la volontà di non fornire una “forward guidance” sui futuri tassi d’interesse negli Stati Uniti, segnando una svolta rispetto alla prassi della banca centrale americana.

Warsh ha parlato di una “nuova rotta” che prevede un confronto interno più vivace.

“Voglio che ci sia una bella discussione in famiglia quando ci riuniremo tra quattro settimane”, ha affermato il presidente della Fed.