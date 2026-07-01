“La Federal Reserve resterà indipendente”. Lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh durante un panel con la presidente della Bce Christine Lagarde, al forum di Sintra, in Portogallo.

L’indipendenza della banca centrale

“Siamo una banca centrale indipendente da moltissimo tempo. Resteremo una banca centrale indipendente anche in questo momento e non vedrete alcun cambiamento su questo fronte”, ha sottolineato Warsh. Il presidente della Fed ha inoltre aggiunto che i rischi legati all’inflazione risultano in diminuzione.