Luigi Zanti, attuale responsabile della Direzione Marche e Abruzzo di Bper Banca, è stato ufficialmente nominato Presidente della Commissione regionale Abi Marche. La nomina è avvenuta con una delibera del Comitato esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), e l’insediamento si è svolto ad Ancona lo scorso 31 luglio 2026, segnando un nuovo e importante capitolo per il coordinamento bancario nella regione.

Durante la riunione di insediamento, tenutasi nel capoluogo marchigiano, è stata condotta un’approfondita analisi della situazione economica del territorio.

Il quadro emerso evidenzia una notevole capacità di resistenza del tessuto produttivo regionale, nonostante si trovi ad affrontare una fase di transizione complessa. Questa congiuntura, che impone un’attenta prudenza, ha tuttavia generato un rallentamento degli investimenti a lungo termine, un fattore che richiede un’azione strategica e mirata.

In questo contesto, il neo-Presidente Luigi Zanti ha delineato una visione chiara per il futuro. Ha infatti sottolineato che "per nuove condizioni di rilancio serve un saldo patto di coesione territoriale per trasformare le attuali difficoltà in un’opportunità di rinnovamento strutturale". Questo appello evidenzia l’importanza di una collaborazione sinergica tra tutti gli attori chiave del sistema economico.

Zanti ha specificato che il raggiungimento di tale obiettivo richiede uno sforzo congiunto da parte di banche, istituzioni, associazioni di categoria e confidi. L’urgenza è quella di accelerare su tutte le misure in campo volte a facilitare il sostegno al credito, stimolare gli investimenti, guidare attivamente la transizione energetica e, crucialmente, rafforzare la patrimonializzazione delle imprese, elementi fondamentali per la ripartenza e la stabilità economica.

Il Ruolo e gli Obiettivi della Commissione regionale Abi Marche

La Commissione regionale Abi Marche si configura come un organismo di fondamentale importanza per il coordinamento tra le banche che operano attivamente nel territorio marchigiano e le istituzioni locali.

La sua missione principale è quella di promuovere un dialogo costruttivo e una cooperazione efficace, elementi essenziali per sostenere concretamente lo sviluppo economico regionale. Un’attenzione particolare è rivolta alle esigenze specifiche delle imprese e delle famiglie, specialmente per quanto concerne l’accesso al credito, un fattore vitale per la crescita, l'innovazione e la stabilità del sistema produttivo locale.

L'Impegno Nazionale e le Strategie delle Commissioni Regionali Abi

A livello nazionale, le Commissioni regionali dell’Abi, inclusa quella delle Marche, rivestono un ruolo cruciale di raccordo, fungendo da ponte tra le peculiarità e le esigenze dei singoli territori e le strategie complessive dell’Associazione Bancaria Italiana.

Queste commissioni sono attivamente impegnate su una pluralità di fronti, tra cui spiccano l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi PNRR, la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, e lo stimolo allo sviluppo territoriale. Particolare enfasi è posta su settori strategici per l’economia italiana, come l’agroalimentare, il turismo e le infrastrutture, con un focus specifico sulle opportunità di crescita, soprattutto per il Mezzogiorno.

Nel più ampio contesto delle sue attività, l’Abi ha dimostrato un impegno costante su diverse iniziative di rilevanza nazionale. Ha, ad esempio, definito specifiche linee guida per il sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria e ha promosso numerose iniziative per la prevenzione delle truffe finanziarie e per l’inclusione sociale, confermando il suo ruolo attivo nel panorama bancario e sociale italiano.