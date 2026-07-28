Il settore agricolo molisano riceverà un'importante iniezione di liquidità grazie all'avvio della liquidazione anticipata di oltre 20 milioni di euro da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Questa misura, disposta dal ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, riguarda i pagamenti della Politica agricola comune (Pac), che vengono così erogati in anticipo rispetto alle consuete tempistiche. L'iniziativa mira a fornire un sostegno concreto alle aziende agricole molisane in un momento cruciale per l'annata produttiva.

L’assessore regionale alle Politiche agricole, Salvatore Micone, ha evidenziato come questa decisione rappresenti una scelta di grande responsabilità, capace di offrire liquidità immediata alle imprese. Complessivamente, tra gli aiuti diretti della Pac e gli interventi previsti per lo sviluppo rurale, si prevede che oltre 35 milioni di euro saranno immessi nell’economia agricola del Molise nei prossimi mesi. Micone ha inoltre sottolineato che tale operazione dimostra l'efficacia e la visione che si possono raggiungere quando Governo e istituzioni collaborano per dare risposte concrete al mondo agricolo.

Sostegno al settore agricolo: sfide e opportunità

Questa iniezione di fondi è particolarmente significativa in un periodo in cui il settore agricolo affronta notevoli difficoltà.

Le aziende agricole sono infatti gravate dall'aumento dei costi di produzione, dal rincaro dei carburanti e dall'incremento del prezzo delle materie prime. A ciò si aggiungono le criticità che stanno interessando comparti strategici come quello cerealicolo e lattiero-caseario. L'anticipazione dei pagamenti della Pac si configura quindi come un'azione essenziale per la gestione delle attività produttive, fornendo un respiro economico indispensabile per affrontare le attuali congiunture negative e salvaguardare la stabilità delle imprese.

Il ruolo strategico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) svolge un ruolo centrale nel panorama agricolo nazionale.

È l'organismo responsabile della gestione, del controllo e del pagamento degli aiuti comunitari e nazionali destinati al settore, con un focus particolare sulle misure previste dalla Politica agricola comune. Attraverso la sua operatività, Agea assicura che i fondi raggiungano le imprese agricole, gestendo con precisione le complesse procedure di liquidazione e monitorando attentamente il corretto utilizzo delle risorse assegnate. La sua azione è fondamentale per garantire l'efficienza e la trasparenza nell'erogazione dei sostegni al comparto agricolo.