L'applicazione del Sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS) potrebbe generare costi aggiuntivi significativi per le rotte marittime siciliane. Uno studio commissionato dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, e realizzato dalla società TiM10 con la supervisione scientifica del professor Giovanni Satta dell’Università di Genova, ha rivelato un impatto economico notevole.

In particolare, si stimano circa 20 milioni di euro l’anno di oneri supplementari per la rotta Genova-Palermo, oltre 11 milioni per la Napoli-Palermo e più di un milione di euro per il collegamento Porto Empedocle-Lampedusa.

Questi dati evidenziano un potenziale aumento del costo dei biglietti per i viaggiatori, con ripercussioni dirette sulle famiglie e le imprese.

L’ETS, concepito dall’Unione Europea come una sovrattassa ambientale per contrastare i cambiamenti climatici, si applica alle grandi navi passeggeri (traghetti e crociere) e alle navi merci con stazza lorda superiore alle 5.000 tonnellate. L'analisi sottolinea come gli oneri derivanti dall'ETS possano assorbire annualmente fino all'11% del valore di una nuova nave a basse emissioni, compromettendo la capacità degli armatori di investire in tecnologie più sostenibili e innovative. Questo studio è stato divulgato a pochi giorni dalla prevista presentazione della proposta di revisione della direttiva europea ETS, fissata per il 17 luglio.

L'appello dell'Autorità portuale a Bruxelles

Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità portuale, ha espresso serie preoccupazioni riguardo all’impatto della direttiva ETS sulla connettività delle isole e sul diritto alla mobilità dei cittadini. Ha evidenziato come l’attuale applicazione della tassa comporti un aggravio che rischia di gravare su cittadini, famiglie e imprese, penalizzando in modo particolare i residenti e gli spostamenti essenziali legati al lavoro, allo studio e alla salute.

La presidente ha inoltre sottolineato che l'ETS sottrae risorse agli armatori, limitando la loro possibilità di investire in nuove navi e tecnologie a basse emissioni, un aspetto che contrasta con gli obiettivi della transizione ecologica.

Per queste ragioni, l’Autorità portuale ha avanzato la richiesta che la revisione della direttiva sia un’opportunità per estendere alle isole maggiori il regime di esenzione già previsto per quelle minori, prorogandone la validità fino al 2032.

Tale richiesta mira a evitare che la transizione ecologica, pur necessaria, penalizzi ulteriormente i territori insulari, garantendo al contempo la connettività e la sostenibilità economica dei collegamenti marittimi vitali per la Sicilia.

Dettagli dello studio e obiettivi della normativa

Lo studio, intitolato “L’EU ETS e il costo dell’insularità: gli effetti sui collegamenti marittimi tra i porti del Mare di Sicilia Occidentale, la terraferma e le isole minori”, sarà presentato ufficialmente l’8 luglio presso la sede dell’Autorità di Sistema portuale a Palermo.

L’analisi offre un approfondimento degli scenari economici, normativi e di mercato che influenzano la connettività della Sicilia, fornendo dati e strumenti concreti per una ridefinizione delle regole europee.

L'obiettivo è prevenire che i nuovi vincoli ambientali si traducano in un rincaro insostenibile per passeggeri e merci. La normativa ETS, nel suo intento originario, mira a una riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l’imposizione di costi sulle emissioni prodotte dalle navi, incentivando così l’adozione di tecnologie e pratiche a minore impatto ambientale nel settore del trasporto marittimo.