Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha ufficialmente confermato le sue stime di crescita per l'economia italiana, prevedendo un incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL) pari al +0,5% sia per il 2026 che per il 2027. Queste previsioni, che si mantengono stabili rispetto alle valutazioni precedenti, sono state rese note nell'ambito dell'aggiornamento del World Economic Outlook, pubblicato in data 8 luglio 2026.

Mentre per l'Italia le proiezioni rimangono invariate, il quadro economico di altri importanti paesi europei mostra delle variazioni.

Per la Spagna, ad esempio, la crescita attesa è del +2,1% nel 2026 e del +1,8% nel 2027. Al contrario, le stime per la Francia e la Germania sono state riviste al ribasso per l'anno 2026. La Francia è ora attesa crescere dello 0,6%, segnando una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile, mentre per il 2027 la sua crescita è stimata al +0,9%, rimanendo invariata. La Germania, invece, vede il suo PIL aumentare dello 0,7% nel 2026 e dell'1,0% nel 2027.

Le previsioni del FMI per l'Italia

La conferma delle stime di crescita per l'Italia si inserisce in un più ampio contesto europeo caratterizzato da persistenti incertezze e da una crescita economica complessivamente moderata.

Il FMI, nel suo recente aggiornamento, ha evidenziato come le prospettive economiche italiane siano influenzate sia da fattori globali che da specifiche dinamiche interne, tra cui spiccano la produttività e l'andamento demografico.

Secondo le analisi preliminari condotte dalla missione del FMI in Italia, svoltasi nel maggio 2026, l'economia nazionale si trova ad affrontare una prospettiva di crescita contenuta nel medio termine. Questa condizione è principalmente attribuibile a una debole crescita della produttività e all'invecchiamento della popolazione. Il rapporto ha altresì sottolineato che, sebbene la politica fiscale abbia contribuito a rafforzare la fiducia dei mercati, il debito pubblico rimane una preoccupazione significativa.

Per questo motivo, il FMI raccomanda un aggiustamento fiscale più rapido e incisivo, focalizzato sull'ampliamento della base imponibile, sul miglioramento della compliance fiscale e su una maggiore efficienza nella gestione della spesa pubblica.

Consultazioni e raccomandazioni del FMI

La missione annuale del FMI in Italia, che si è svolta dal 13 al 26 maggio 2026 sotto la guida di Lone Christiansen, ha rappresentato un'occasione cruciale per discutere con le autorità italiane l'attuale andamento economico e le politiche più efficaci per sostenere la crescita. In tale contesto, il FMI ha riconosciuto la resilienza del settore finanziario italiano, che beneficia di profitti record e di solidi buffer di capitale e liquidità.

Tra le raccomandazioni formulate, spiccano la necessità di rafforzare ulteriormente la vigilanza e di procedere con l'attuazione di riforme strutturali mirate a stimolare la produttività e a ridurre il debito pubblico.

Il Fondo Monetario Internazionale ha inoltre enfatizzato l'importanza strategica di proseguire con determinazione nell'attuazione delle riforme nazionali e di lavorare per un rafforzamento del mercato unico europeo. Questi interventi sono considerati essenziali per promuovere una solida crescita delle imprese, incrementare l'offerta di lavoro qualificato, favorire l'innovazione e migliorare la sicurezza energetica del paese.