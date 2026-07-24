Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha ribadito l'importanza strategica del porto di Trieste e la necessità di promuovere l'allargamento della sua zona franca. Durante un intervento a Trieste il 24 luglio 2026, Rixi ha enfatizzato il ruolo di primo piano e l'insostituibilità dello scalo giuliano, definito un unicum geografico su cui è fondamentale investire per valorizzare il sistema Italia e il suo posizionamento nel contesto marittimo globale.

Il viceministro ha sottolineato il concreto rischio che il porto di Trieste possa subire una perdita di traffico a favore di porti concorrenti.

Per contrastare questa eventualità e consolidare le rotte commerciali, la strategia indicata da Rixi punta decisamente sull'attrattività internazionale e sulla creazione di nuove partnership globali. Ha evidenziato la necessità di "accelerare e di riuscire ad avere dei rapporti consolidati anche con nazioni terze sulla trazione del traffico".

In questa prospettiva, la società portuale è destinata ad acquisire una vocazione internazionale, con l'obiettivo di realizzare investimenti diretti in porti terzi al di fuori dell'Unione Europea. Tale approccio mira ad attrarre ulteriormente traffico verso i porti italiani, seguendo un modello già adottato da potenze marittime globali come la Cina e richiamando le storiche pratiche delle antiche repubbliche marinare, che già in passato estendevano la loro influenza commerciale oltre i confini.

La Zona Franca di Trieste: Un Vantaggio Competitivo

La zona franca portuale di Trieste rappresenta uno dei pochi esempi in Italia, affiancando scali come Brindisi, Genova, Messina e Napoli. Si tratta di un'area sottoposta a un regime doganale speciale, concepito per incentivare il commercio internazionale attraverso significative esenzioni da dazi e imposte. Questa peculiarità permette al Porto franco di Trieste di operare "fuori della linea doganale", conformemente a una normativa specifica che ne definisce lo status unico e i vantaggi operativi in termini di flessibilità e competitività.

Il Ruolo Strategico dello Scalo Giuliano nel Commercio Internazionale

Il regime di zona franca conferisce al porto di Trieste una serie di vantaggi operativi cruciali.

Tra questi spiccano la semplificazione delle procedure doganali, la libertà di transito per le merci e la possibilità di effettuare operazioni di manipolazione e trasformazione senza incorrere in vincoli doganali immediati. Tali caratteristiche sono fondamentali per rafforzare l'attrattività internazionale dello scalo e consolidarne la posizione come hub logistico di riferimento.

Questi elementi confermano la centralità del porto di Trieste non solo nel sistema logistico nazionale, ma anche nel più ampio contesto internazionale. Le dichiarazioni del viceministro Rixi si inseriscono perfettamente in questo quadro, evidenziando come il consolidamento e l'ampliamento dello status di zona franca, unitamente agli investimenti esteri e alle nuove partnership, siano leve essenziali per contrastare la concorrenza e incrementare il volume del traffico marittimo, garantendo prosperità e sviluppo per il territorio.