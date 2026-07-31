La Uilca, sindacato dei lavoratori del credito, ha lanciato un allarme sulla crescente desertificazione bancaria in Umbria. La regione sta affrontando un progressivo aumento delle chiusure degli sportelli bancari, fenomeno che interessa centri urbani e aree interne. Questa tendenza, sottolinea la Uilca, rischia di compromettere l'accesso ai servizi finanziari per una parte significativa della popolazione, specialmente nelle zone meno servite, creando disparità.

La riduzione dei presidi bancari comporta concrete difficoltà operative per cittadini e imprese, in particolare per chi non ha dimestichezza con i servizi digitali, rischiando l'esclusione.

La Uilca afferma che l'accesso al credito e ai servizi bancari è un diritto essenziale per la coesione sociale e lo sviluppo economico dei territori. Per questo, il sindacato richiede un intervento urgente per garantire la presenza di presidi bancari in tutte le aree della regione, assicurando equità.

Impatto sulle Comunità e Interventi Necessari

La desertificazione bancaria, come segnalato dalla Uilca, ha effetti diretti sulla vita quotidiana delle comunità umbre. Le conseguenze si manifestano per gli anziani, che incontrano ostacoli nella gestione delle operazioni, e per le piccole imprese, che affrontano maggiori complessità nell'accesso ai finanziamenti. Il sindacato ribadisce la necessità di soluzioni che tutelino il diritto all’accesso ai servizi bancari per tutti, salvaguardando il tessuto economico e sociale.

Il Ruolo dell'Osservatorio per Contrastare il Fenomeno

Per affrontare questa criticità, in altre regioni è stato istituito un Osservatorio sulla desertificazione bancaria. Questo organismo ha l'obiettivo di monitorare costantemente il fenomeno delle chiusure degli sportelli, raccogliere dati e analizzare le conseguenze sulle comunità locali. L'Osservatorio ha il compito cruciale di suggerire e promuovere interventi mirati, volti a garantire la continuità e la presenza dei servizi bancari anche nei territori più colpiti, agendo come strumento di analisi e proposta.

La situazione dell'Umbria si inserisce in un quadro nazionale più ampio, dove la progressiva riduzione degli sportelli bancari è oggetto di crescente attenzione da parte di istituzioni e associazioni di categoria.

Queste realtà chiedono strumenti efficaci e coordinati per contrastare attivamente la desertificazione bancaria e salvaguardare il vitale tessuto economico e sociale delle aree coinvolte. L'obiettivo è assicurare che nessun cittadino o impresa venga privato dell'accesso a servizi bancari essenziali per la propria operatività e per la crescita del territorio.