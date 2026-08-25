Gli agenti di commercio in Sardegna hanno lanciato un appello per ottenere maggiore certezza sui prezzi dei carburanti, sottolineando l'impatto che l'aumento dei costi ha sulle loro attività. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rincari che, secondo la categoria, rischiano di compromettere la sostenibilità economica dei trasporti e delle consegne sull'isola.

La richiesta principale degli agenti di commercio riguarda la necessità di trasparenza e stabilità nei prezzi dei carburanti. Questo fattore è determinante per la pianificazione delle attività e la tutela dei margini di guadagno.

I rappresentanti hanno dichiarato: "Chiediamo certezze sui prezzi dei carburanti per poter pianificare il nostro lavoro senza sorprese che incidano negativamente sui costi". L'aumento dei prezzi si ripercuote direttamente sulle spese di trasporto, voce di costo particolarmente rilevante in Sardegna, dove distanze e conformazione geografica rendono gli spostamenti più onerosi.

L'impatto del caro carburanti su attività e competitività

Il caro carburanti, come evidenziato dagli agenti di commercio, incide non solo sui bilanci delle singole aziende, ma anche sulla competitività dell'intero comparto commerciale regionale. Il rischio è di dover ridurre le attività o aumentare i prezzi di prodotti e servizi, con conseguenze potenzialmente negative per l'economia locale.

"La nostra attività si basa sugli spostamenti quotidiani; per questo, chiediamo interventi che garantiscano maggiore stabilità dei prezzi", hanno aggiunto i rappresentanti degli agenti di commercio.

Le sfide del settore in Sardegna

La richiesta di certezze sui prezzi dei carburanti si inserisce in un quadro già complesso per gli operatori del settore, che devono affrontare altre criticità legate a logistica e costi operativi. La Sardegna, per la sua posizione geografica e la dipendenza dai trasporti su gomma, risente in modo particolare delle oscillazioni dei prezzi dei carburanti. Gli agenti di commercio sottolineano la necessità di misure strutturali che possano garantire una maggiore sostenibilità economica alle attività di vendita e distribuzione sull'isola.