Il Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm si è riunito il 25 agosto 2026, concludendo i lavori con una decisione unanime su tutte le deliberazioni. L'incontro, tenutosi nella sede milanese dell'istituto, ha visto i membri del board esprimere una posizione condivisa, a conferma della compattezza dell'organo amministrativo.

Al centro della discussione vi era la valutazione dell'Offerta Pubblica di Scambio (Ops) lanciata da Mps. Il Consiglio ha esaminato attentamente le implicazioni dell'operazione, giungendo a una posizione concorde. Il consigliere Domenico Siniscalco, uscendo dalla banca, ha confermato l'unanimità della delibera e la brevità della riunione: "Sì, perché eravamo tutti d'accordo".

La riunione è durata meno di due ore, grazie alla piena convergenza di vedute. Siniscalco non ha voluto anticipare il contenuto specifico della delibera, limitandosi a ribadire: "La società parla per comunicati", indicando che ulteriori dettagli saranno diffusi tramite i canali ufficiali.

Le decisioni sull'Ops Mps

Il Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm ha analizzato le prospettive legate all'Ops su Mps. La discussione si è concentrata su scenari e impatti per l'istituto, valutando modalità operative e strategie future. L'obiettivo è stato garantire la tutela degli interessi di azionisti e clientela. La decisione unanime del board rappresenta un chiaro segnale di coesione interna e di chiarezza nella linea strategica del gruppo bancario.

Banco Bpm: profilo del gruppo

Banco Bpm è uno dei principali gruppi bancari italiani, nato dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. L'istituto opera su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di filiali, offrendo servizi bancari, finanziari e assicurativi a privati, imprese e pubblica amministrazione. Il gruppo si distingue per una forte presenza nel Nord Italia e per l'attenzione all'innovazione e alla sostenibilità nei servizi offerti.