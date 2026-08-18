Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni ha avviato la seduta del 18 agosto 2026 mostrando una sostanziale stabilità. Il differenziale si è attestato a 80,2 punti base, registrando un lieve incremento rispetto ai 79,5 punti base con cui aveva chiuso la giornata precedente. Contestualmente, il rendimento del titolo di Stato italiano decennale si è posizionato al 4,04%, confermando l'andamento osservato in apertura.

L'andamento del differenziale e il suo significato

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi rappresenta un indicatore chiave, attentamente monitorato dagli investitori per valutare la percezione del rischio paese.

L'attuale stabilità dello spread a 80,2 punti base si colloca dopo un periodo in cui il valore si era mantenuto al di sotto della soglia degli 80 punti base. Un esempio significativo è stato il 4 agosto 2026, quando il differenziale aveva toccato i 79 punti base. In quella circostanza, il rendimento dei Btp decennali si era attestato al 3,93%, mentre quello dei Bund tedeschi era rimasto intorno al 3,14%.

Scenario europeo e calendario delle aste

Il quadro di stabilità non è isolato all'Italia, poiché anche in altre economie europee si osserva un andamento simile, con spread in calo. In Francia, ad esempio, lo spread degli Oat si attesta a 80 punti base, con rendimenti al 3,94%. La Spagna, invece, registra uno spread dei Bonos a 44 punti base, con i rendimenti che si posizionano al 3,58%.

Questo scenario complessivo contribuisce a delineare una fase di fiducia sui mercati obbligazionari del continente.

Per quanto concerne il calendario delle prossime emissioni, sono previste diverse aste di titoli di Stato italiani nel mese di agosto. Le prossime scadenze includono: il 12 agosto per i Bot, il 13 agosto per i titoli a medio-lungo termine, il 26 agosto per i Btp Short Term e Btp€i, il 27 agosto per i Bot e, infine, il 28 agosto per ulteriori titoli a medio-lungo termine.

In sintesi, i dati attuali confermano una fase di relativa stabilità nei differenziali tra i principali titoli di Stato europei. I rendimenti si mantengono su livelli che possono essere considerati contenuti, specialmente se confrontati con i periodi di maggiore volatilità che hanno caratterizzato i mercati nei mesi precedenti, suggerendo un clima di maggiore fiducia tra gli investitori.