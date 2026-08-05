Un pacchetto di incentivi per rafforzare la competitività del sistema produttivo locale. È questo l'obiettivo dei nuovi bandi pubblicati dalla Camera di commercio di Foggia, che mettono a disposizione delle imprese del territorio una dotazione finanziaria complessiva di 570mila euro.
Le risorse disponibili
I fondi sono suddivisi in tre interventi specifici: il bando "Doppia transizione - digitale ed ecologica", con una disponibilità di 194.717 euro; il bando "Internazionalizzazione", finanziato con 164.760 euro; e il bando "Turismo", che dispone di 212.658 euro.
Le misure puntano a sostenere le aziende nei percorsi di innovazione digitale, sostenibilità ambientale, apertura ai mercati esteri e valorizzazione della filiera turistica.
Modalità di accesso ai contributi
Ogni impresa potrà presentare domanda per un solo bando. Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Restart.
Il contributo previsto è un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, con un importo massimo concedibile di 8mila euro per impresa. L'investimento minimo richiesto è fissato a 3mila euro.
Sono inoltre previste alcune premialità: 250 euro per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere, 250 euro per quelle con rating di legalità e altri 250 euro per le imprese femminili.
Il commento della Camera di commercio
"In un panorama economico in costante evoluzione - spiega il presidente Giuseppe Di Carlo - i bandi 2026 rappresentano una leva strategica per dotare le nostre imprese degli strumenti necessari per affrontare le sfide della sostenibilità, della digitalizzazione e dei mercati globali".