Il gruppo Pirelli sta valutando un significativo progetto di sviluppo in Puglia, un'iniziativa che potrebbe generare fino a mille nuovi posti di lavoro, tra occupazione diretta e indiretta. Il piano prevede la realizzazione di un centro di innovazione all'avanguardia, completo di una pista prove dedicata, che sarà strettamente collegato all'hub di Bari già esistente, specializzato nello sviluppo software. L'investimento stimato per questo ambizioso progetto potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, consolidando la presenza industriale e tecnologica di Pirelli nel Mezzogiorno.

Per l'individuazione del sito più idoneo alla costruzione del nuovo centro, Pirelli è già in contatto con le principali istituzioni nazionali e regionali. Le interlocuzioni sono in corso con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e con la Regione Puglia. L'obiettivo primario di questa iniziativa è rafforzare la posizione dell'azienda nel Sud Italia, ponendo un'enfasi particolare sull'innovazione tecnologica e sullo sviluppo di competenze digitali avanzate all'interno del territorio pugliese.

Pirelli e gli investimenti strategici in Italia

La volontà di Pirelli di investire ulteriormente in Italia, e in particolare in Puglia, è stata ribadita in diverse occasioni. La regione si sta affermando come un centro di competenza digitale di livello internazionale per l'azienda, grazie anche al supporto delle istituzioni locali e del mondo universitario.

Tuttavia, il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera ha chiarito che la concretizzazione di ulteriori investimenti nel territorio pugliese, così come in altre aree del Paese, è subordinata al superamento di alcune tematiche societarie cruciali. Tra queste, spicca lo scontro in atto con l'azionista cinese Sinochem, che detiene una quota significativa delle azioni.

Nonostante le sfide interne, il rapporto tra Pirelli e la Puglia continua a rafforzarsi. L'azienda ha già avviato nella regione progetti pilota per il monitoraggio delle strade locali e intende integrare il futuro centro di innovazione con altri poli di ricerca e sperimentazione a livello globale. Al centro di questa strategia di innovazione si trova la tecnologia Cyber Tyre, un sistema avanzato che permette il collegamento tra il terreno e i sistemi di controllo del veicolo, offrendo un'analisi puntuale e dettagliata dello stato delle infrastrutture. Questo impegno conferma la Puglia come un'area fondamentale nel percorso di crescita tecnologica e industriale di Pirelli, destinato a rafforzare la sua presenza nel Sud Italia.