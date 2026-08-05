L'ecosistema tech italiano ha registrato una crescita significativa nel primo semestre del 2026. Gli investimenti in venture capital hanno raggiunto i 652 milioni di dollari, segnando un aumento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo del comparto tecnologico nazionale è salito a 139,9 miliardi di dollari, superando i 139 miliardi.

Un fattore chiave di questa espansione è stata la quotazione in Borsa di Bending Spoons, avvenuta a luglio, con una valutazione iniziale di 25 miliardi di dollari. Dal 2022, il valore delle aziende tecnologiche italiane è più che raddoppiato, passando da 63 a quasi 140 miliardi di dollari, mentre il valore degli unicorni nazionali ha toccato i 57,3 miliardi.

Anche l'ecosistema dell'intelligenza artificiale (AI) ha mostrato un'espansione notevole. Nei primi sei mesi del 2026, le startup del settore AI hanno raccolto 204 milioni di dollari, raggiungendo un valore complessivo di 8,2 miliardi, quasi triplicato rispetto al 2022. Questo sviluppo ha generato circa 25.000 nuovi posti di lavoro. Tra le principali operazioni di finanziamento che hanno contribuito a questo dinamismo figurano WeRoad, D-Orbit, Smartness, Lexroom, Niulinx, Subbyx, Mdotm, Webidoo e Dronus.

Bending Spoons: Dettagli sulla quotazione

La quotazione di Bending Spoons al Nasdaq ha confermato una valutazione di 25 miliardi di dollari. Nel primo giorno di contrattazioni, il titolo ha registrato un rialzo del 39,7%, chiudendo a circa 40,50 dollari per azione.

L'Initial Public Offering (IPO) ha permesso di raccogliere 1,68 miliardi di dollari, portando la capitalizzazione di mercato a superare i 25 miliardi, un valore più che doppio rispetto alla precedente valutazione privata di circa 11 miliardi di dollari.

Bending Spoons: Modello operativo e performance

Fondata nel 2013 e con sede a Milano, Bending Spoons ha adottato un modello di business strategico basato sull'acquisizione e il rilancio di marchi tecnologici già consolidati. Tra le acquisizioni più rilevanti si annoverano aziende come AOL, Eventbrite, Vimeo, Evernote e WeTransfer.

Nel primo trimestre del 2026, la società ha registrato ricavi per circa 601 milioni di dollari e un utile netto di 27,5 milioni di dollari. La sua base utenti è considerevole, con oltre 500 milioni di utenti attivi mensili e circa 9 milioni di abbonati paganti, a testimonianza della sua solida posizione nel mercato globale.