Giuseppe Laterza, amministratore delegato di Mps, ha ribadito che il tetto massimo per l'aumento di capitale della banca rimane stabilito a 3,5 miliardi di euro. Questa soglia, ha precisato Laterza, sarà mantenuta indipendentemente da eventuali modifiche all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas). L'annuncio è stato diffuso il 7 agosto 2026, durante un incontro con la stampa tenutosi a Milano.

Laterza ha specificato chiaramente che "il limite di 3,5 miliardi non cambia, anche se dovessero esserci variazioni nella struttura dell'Opas". Questa dichiarazione conferma la posizione già espressa dall'istituto bancario nelle comunicazioni precedenti.

L'Opas costituisce uno degli strumenti fondamentali previsti dal piano di rafforzamento patrimoniale di Mps, mirato a consolidare la presenza e la stabilità della banca sul mercato finanziario.

L'aumento di capitale: obiettivi e dettagli

L'aumento di capitale, già annunciato nei mesi scorsi, ha come obiettivo primario il rafforzamento della solidità finanziaria di Mps. Il tetto massimo di 3,5 miliardi di euro è stato definito per assicurare la sostenibilità dell'intera operazione e per tutelare gli interessi degli azionisti. L'amministratore delegato ha enfatizzato che qualsiasi eventuale variazione nella struttura dell'Opas non influirà sull'importo massimo prefissato per l'operazione.

Mps: contesto storico e ruolo strategico

Mps, acronimo di Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresenta uno degli istituti bancari più antichi e significativi in Italia e in Europa, con una storia che affonda le radici nel lontano 1472. La banca detiene un ruolo cruciale nel sistema bancario italiano, fornendo una vasta gamma di servizi finanziari a privati, imprese e istituzioni. L'attuale aumento di capitale si inserisce tra le iniziative chiave del piano industriale di Mps, volto a consolidare la sua posizione e a rispondere efficacemente alle dinamiche e alle esigenze del mercato.