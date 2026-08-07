La Borsa di Milano ha inaugurato la seduta odierna mostrando un leggero rialzo, segnalando un avvio cauto ma positivo per il mercato azionario italiano. L'indice principale di Piazza Affari, il Ftse Mib, ha registrato un incremento dello 0,22%, una crescita che si è rispecchiata fedelmente anche nell'andamento dell'indice più ampio, il Ftse All share, che ha mostrato la medesima percentuale di aumento. Questo inizio di giornata, pur evidenziando un segno positivo, si inserisce in un contesto di generale cautela e attesa tra gli operatori finanziari, che monitorano attentamente gli sviluppi economici e geopolitici.

Andamento degli indici e titoli principali

Alle ore 9:40 del mattino, l'indice Ftse Mib ha confermato il suo progresso, mantenendo il rialzo dello 0,22%. Questo andamento positivo è stato sostenuto in maniera significativa dalle performance dei titoli petroliferi, che hanno beneficiato delle recenti dinamiche di mercato. Al contrario, il comparto dei titoli della difesa ha evidenziato un calo marcato, registrando perdite consistenti. Tra le singole azioni che hanno maggiormente influenzato l'indice principale, spicca Diasorin, che ha registrato un notevole balzo del 4,1%. Questo incremento è avvenuto a seguito della pubblicazione, venerdì a mercati chiusi, dei risultati del primo trimestre e della successiva conferma delle previsioni di crescita (guidance).

Anche STM ha mostrato una solida performance, con un rialzo di circa il 3,2%, traendo vantaggio da un contesto globale particolarmente favorevole al settore dei semiconduttori. Sul fronte opposto, tra i titoli che hanno chiuso in territorio negativo, si sono distinti Avio, con una perdita significativa del 5,4%, Leonardo, che ha subito un calo del 4,2%, e Fincantieri, con una flessione del 3,1%.

Contesto di mercato e fattori influenti

L'apertura di Piazza Affari si è inserita in una fase di incertezza che ha caratterizzato anche le principali borse europee. Un elemento chiave che ha influenzato il sentiment del mercato è stato l'aumento dei prezzi del petrolio. Questo rialzo è stato innescato dalla brusca reazione al rifiuto di una proposta di pace elaborata dagli Stati Uniti per l'Iran, un evento che ha spinto il prezzo del Brent oltre la soglia psicologica e tecnica dei 105 dollari al barile.

Tale scenario ha, come prevedibile, favorito in modo evidente i titoli legati al settore petrolifero, che hanno tratto beneficio dalla crescita delle quotazioni della materia prima. Il mercato finanziario, più in generale, continua a essere profondamente influenzato dalle complesse dinamiche dei negoziati internazionali e dalle persistenti tensioni geopolitiche. Questi fattori esterni esercitano un impatto diretto e significativo sia sulle principali materie prime scambiate a livello globale sia sui vari settori industriali quotati in borsa, contribuendo a un clima di volatilità e attesa.