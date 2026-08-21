Il 21 agosto 2026, Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena (Mps), ha illustrato il progetto di aggregazione con Banco Bpm e Banca Generali. L'iniziativa mira a creare un nuovo polo bancario di rilevanza europea, con una capitalizzazione di mercato pro forma stimata in circa 80 miliardi di euro. Il gruppo si posizionerà tra le prime dieci banche europee e sarà il secondo in Italia per crediti alla clientela e rete di sportelli. Lovaglio ha sottolineato l'obiettivo di "creare un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, radicato nell’economia nazionale e pronto a competere in un settore in evoluzione".

Dettagli delle operazioni e distribuzione agli azionisti

Mps ha annunciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali. Il controvalore complessivo è di circa 34 miliardi di euro: l'offerta su Banco Bpm è di circa 25,3 miliardi, quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. Il piano prevede anche la distribuzione di 4 miliardi di euro agli azionisti Mps, di cui 1 miliardo in cassa e 3 miliardi in azioni Generali, una somma corrispondente a circa il 4,5% del capitale sociale di Generali.

Sinergie e posizionamento strategico

L'aggregazione con Banco Bpm e Banca Generali genererà sinergie ante imposte a regime per circa 2,6 miliardi di euro annui.

Di questi, circa 0,8 miliardi deriveranno dall’integrazione con Mediobanca. Il nuovo gruppo sarà radicato nell'economia italiana, consolidando la sua presenza nazionale ed europea e rafforzando la sua competitività nel settore finanziario.

Il profilo storico di Monte dei Paschi di Siena

Monte dei Paschi di Siena, fondata nel 1472, è una delle banche più antiche d'Europa. Con sede a Siena, opera nel settore bancario e finanziario in Italia, offrendo servizi a privati, imprese e istituzioni. Negli ultimi anni, Mps ha intrapreso ristrutturazioni e aggregazioni per rafforzare la propria posizione nel mercato bancario nazionale ed europeo.