Il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana segna un punto di svolta decisivo per il settore automotive. Tra le novità inserite nelle riforme del Codice della Strada spicca una proposta di legge che, se approvata, è destinata a modificare radicalmente le abitudini di milioni di automobilisti: l'obbligo di possedere e registrare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per poter svolgere le principali pratiche automobilistiche, compresa la classica revisione periodica del veicolo.

Senza un domicilio digitale attivo e correttamente iscritto negli elenchi ufficiali, la burocrazia dei trasporti si blocca.

Una rivoluzione che mira ad azzerare le notifiche cartacee, ridurre i costi di spedizione degli atti amministrativi e garantire una comunicazione immediata e con valore legale tra lo Stato e i cittadini.

Come Funziona la Nuova Regola e Chi Coinvolge

Se approvato, l'obbligo si applicherebbe a tutti i proprietari di veicoli a motore, siano essi persone fisiche o giuridiche. Per operare in conformità con la normativa, la propria PEC deve essere inserita nell'INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), il registro pubblico che associa le caselle certificate ai singoli codici fiscali.

Per chi possiede già un veicolo, l'adeguamento non avviene in modo automatico da un giorno all'altro, ma viene richiesto al primo adempimento amministrativo utile.

La revisione auto rappresenta il principale banco di prova: al momento di effettuare il controllo periodico presso la Motorizzazione Civile o un'officina autorizzata, la presenza della PEC registrata diventa un requisito vincolante. In assenza di questo dato, la procedura informatizzata di aggiornamento della Carta di Circolazione non potrà essere completata.

Non Solo Revisione: Immatricolazioni e Passaggi di Proprietà

L'ambito di applicazione della norma si estende a tutto lo spettro dei servizi della Motorizzazione e dell'ACI:

Acquisto e Immatricolazione: I concessionari non possono completare l'immatricolazione di un'auto nuova né consegnare le targhe se l'acquirente non fornisce un domicilio digitale valido.

I concessionari non possono completare l'immatricolazione di un'auto nuova né consegnare le targhe se l'acquirente non fornisce un domicilio digitale valido. Passaggio di Proprietà: Sia il venditore sia il compratore devono disporre di una PEC registrata per perfezionare il trasferimento del veicolo e l'aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Sia il venditore sia il compratore devono disporre di una PEC registrata per perfezionare il trasferimento del veicolo e l'aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Duplicato Documenti e Targa: In caso di smarrimento, furto o deterioramento del libretto o della targa, le pratiche di reimmatricolazione richiedono la verifica preventiva del domicilio digitale.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del libretto o della targa, le pratiche di reimmatricolazione richiedono la verifica preventiva del domicilio digitale. Veicoli Esteri: L'obbligo si applica anche ai cittadini residenti in Italia che devono iscrivere il proprio mezzo con targa estera al registro REVE.

Guida Pratica: Come Registrare la PEC sull'INAD

Per evitare di farsi trovare impreparati in vista della scadenza della revisione, gli automobilisti devono seguire una procedura in due passaggi:

Attivare una casella PEC: Sottoscrivere un servizio di Posta Elettronica Certificata presso uno dei gestori autorizzati dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). I costi sono contenuti e solitamente variano tra i 5 e i 15 euro all'anno. Iscriversi al registro INAD: Accedere al portale ufficiale (domiciliodigitale.gov.it) utilizzando le proprie credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inserire il proprio indirizzo PEC per associarlo al codice fiscale.

L'integrazione della PEC nei servizi automobilistici trasforma la casella certificata in un vero e proprio documento del veicolo, affiancandola al libretto di circolazione e al codice fiscale.