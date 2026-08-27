Le borse asiatiche si muovono in ordine sparso, con il comparto tecnologico che beneficia dei risultati trimestrali dei principali produttori di semiconduttori. L'indice Msci Asia Pacific ha guadagnato fino allo 0,7%, mentre Tokyo e Hong Kong hanno chiuso in calo.

Tech in rialzo

Tokyo cede lo 0,2% e Hong Kong lo 0,3%. In controtendenza, l'indice Bloomberg dei semiconduttori asiatici ha registrato il maggiore rialzo in circa una settimana.

Tra i principali listini tecnologici, lo Shenzhen è salito dell'1,58%, mentre Seul ha guadagnato l'1,5%. A sostenere il comparto sono stati i risultati trimestrali di SK Hynix, Samsung Electronics e Tsmc.

La forte performance del settore tech è arrivata dopo che le previsioni di Nvidia hanno contribuito a dissipare i timori di un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale.

Riflettori su Jackson Hole

L'attenzione degli investitori si sposterà ora sul Jackson Hole Economic Symposium, dove Kevin Warsh terrà il suo primo importante discorso da presidente della Fed.