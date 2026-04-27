Cuba affronta la crisi con un'innovativa soluzione per il suo settore turistico: la 44ª edizione della Fiera Internazionale del Turismo (FitCuba) si tiene interamente in formato virtuale. Questa decisione, annunciata il 26 aprile 2026, mira a superare le significative restrizioni di viaggio e le difficoltà che attualmente caratterizzano l'isola, permettendo agli operatori di tutto il mondo di partecipare senza ostacoli fisici. Il Ministero del Turismo de L'Avana ha evidenziato come questa scelta strategica abbia generato un livello di adesioni senza precedenti.

In meno di due giorni dall'apertura della piattaforma online, centinaia di tour operator e agenzie di viaggio a livello globale hanno confermato la loro presenza. Un aspetto notevole è l'inclusione di partecipanti che non avevano mai preso parte all'evento nelle edizioni precedenti, a testimonianza dell'efficacia del nuovo formato. La filosofia alla base di questa iniziativa è chiara: «Se gli operatori non possono venire a Cuba, andremo noi da loro», un approccio proattivo per mantenere vivo il dialogo con i mercati internazionali e garantire la continuità delle relazioni commerciali nel settore.

Obiettivi strategici e promozione internazionale

FitCuba si conferma la principale vetrina per la promozione di Cuba come destinazione turistica.

I suoi obiettivi primari includono l'attrazione di investimenti stranieri, il rafforzamento delle partnership con le catene alberghiere internazionali e la diversificazione dell'offerta turistica, andando oltre il tradizionale turismo balneare per esplorare nuove opportunità e segmenti di mercato. L'evento digitale offre una piattaforma ideale per presentare le molteplici sfaccettature dell'isola, dalle sue ricchezze culturali e storiche alle sue bellezze naturali, con l'intento di attrarre un pubblico più ampio e variegato.

Il contesto economico e il calo del turismo

La necessità di adottare un formato digitale è strettamente legata al contesto di crisi che sta interessando l'isola, aggravato dall'embargo petrolifero imposto dagli Stati Uniti.

I dati recenti sul turismo evidenziano una situazione preoccupante: nel 2025, Cuba ha registrato l'arrivo di 1.810.663 visitatori internazionali, un calo significativo del 18% rispetto al 2024. Questo rappresenta il peggior risultato dal 2002, escludendo gli anni della pandemia di Covid-19. La tendenza negativa è purtroppo proseguita anche nel 2026, rendendo indispensabile l'adozione di soluzioni innovative per sostenere e rilanciare il settore turistico, che rappresenta una componente vitale per l'economia cubana.

Attraverso la sua piattaforma online, FitCuba offre agli operatori turistici una preziosa opportunità per promuovere le destinazioni e i servizi del Paese. L'iniziativa mira a mantenere attivo il dialogo con i mercati internazionali e a favorire la ripresa del turismo cubano, nonostante le persistenti difficoltà logistiche e le restrizioni vigenti, dimostrando la resilienza e la capacità di adattamento dell'industria turistica dell'isola di fronte alle sfide attuali.