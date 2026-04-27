La principessa delle Asturie, Leonor di Borbone, inizierà nel 2026 un corso di laurea quadriennale in Scienze Politiche presso l’Università Carlos III di Madrid. La Casa reale spagnola ha annunciato l’ammissione dell’erede al trono, avvenuta dopo aver superato il processo di selezione per studenti con titolo estero. Il percorso si svolgerà nel campus di Getafe, a Madrid.

La ventenne Leonor ha completato, tra il 2023 e il 2026, una formazione militare nelle tre armi delle Forze armate spagnole: esercito a Saragozza (Aragona), Marina a Marín (Galizia), con navigazione sulla nave scuola ‘Juan Sebastian Elcano’, e Aeronautica a San Javier (Murcia).

Durante gli studi, la principessa concilierà gli impegni accademici con i suoi doveri istituzionali, come già fatto durante il liceo e il triennio militare.

Il curriculum accademico e i doveri reali

Il comunicato della Casa reale ha evidenziato che Leonor ha superato “in maniera soddisfacente” il processo di selezione per l’ammissione. Il corso di Scienze Politiche all’Università Carlos III di Madrid comprende materie che spaziano dalla scienza politica alle discipline umanistiche, dal diritto all’economia, dalla sociologia alla storia e alle relazioni internazionali. Questa formazione sarà compatibile con gli impegni ufficiali di Leonor come erede della Corona.

Il ruolo istituzionale e la preparazione futura

Il re Felipe VI ha informato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, dell’avvio di questa nuova fase formativa per la principessa Leonor. L’erede al trono continuerà a partecipare agli impegni istituzionali durante il periodo universitario, come già avvenuto durante la sua precedente formazione. Questo percorso si inserisce nella preparazione completa e strategica della futura regina, unendo formazione militare e istruzione universitaria.