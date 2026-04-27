A Teheran, il Parlamento iraniano sta esaminando una proposta di legge che mira a conferire alle forze armate iraniane l'autorità legale esclusiva sullo Stretto di Hormuz. L'annuncio è stato fornito da Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento. Azizi ha specificato che le forze armate esercitano già un controllo effettivo sulla via navigabile e mirano a prevenire il passaggio di "navi ostili", formalizzando la situazione esistente.

Dettagli della proposta legislativa e implicazioni economiche

La proposta di legge in discussione introduce una clausola fondamentale: tutti i proventi finanziari derivanti dal transito attraverso lo Stretto di Hormuz dovranno essere versati nella valuta locale, il rial.

Questa misura rafforza la sovranità economica dell'Iran e la sua posizione nella gestione di una delle più cruciali vie di navigazione globali. Attraverso questo stretto, infatti, transita gran parte delle esportazioni mondiali di petrolio, rendendo il suo controllo determinante per l'economia internazionale.

Il ruolo strategico e la sicurezza dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è una via d'acqua di importanza strategica internazionale. La sua posizione geografica, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, lo rende un passaggio obbligato per un volume imponente di traffico marittimo, in particolare per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Il controllo di questo snodo marittimo è fondamentale per l'economia globale e la sicurezza regionale, data la sua incidenza sui mercati energetici.

Le autorità iraniane hanno, in diverse occasioni, ribadito la necessità di intensificare la propria presenza militare nell'area. Tale rafforzamento è motivato da tensioni internazionali e minacce da imbarcazioni "ostili". L'approvazione di questa proposta di legge formalizzerebbe e attribuirebbe una solida base legale a un ruolo che le forze armate iraniane già esercitano de facto, consolidando la loro autorità nella gestione e nel controllo dello stretto.