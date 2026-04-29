La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato a Bruxelles il primo ministro ungherese eletto, Péter Magyar, per un confronto cruciale sulle misure necessarie a sbloccare i fondi Ue destinati all'Ungheria. Questi finanziamenti, pari a circa dieci miliardi di euro, sono attualmente congelati a causa di persistenti preoccupazioni legate alla corruzione e a presunte violazioni dello stato di diritto nel Paese. L'incontro, svoltosi nella capitale belga, ha rappresentato un passo significativo nel tentativo di ripristinare la piena cooperazione finanziaria tra Budapest e l'Unione Europea, evidenziando la volontà di entrambe le parti di trovare soluzioni concrete.

Il Sostegno della Commissione Europea

Durante il colloquio, la presidente von der Leyen ha ribadito il pieno sostegno della Commissione europea al lavoro intrapreso da Magyar. L'obiettivo è affrontare in modo risoluto le problematiche sollevate da Bruxelles e riallineare l'Ungheria ai valori europei condivisi. "La Commissione sosterrà il vostro lavoro per affrontare queste problematiche e riallinearvi ai valori europei condivisi", ha dichiarato von der Leyen, sottolineando l'importanza di un impegno congiunto. Ha inoltre evidenziato che i rispettivi team continueranno a collaborare strettamente, garantendo un dialogo costante e un supporto tecnico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questo approccio mira a facilitare un percorso di riforme che possa sbloccare le risorse finanziarie vitali per il futuro del Paese.

Un Nuovo Capitolo nelle Relazioni con Bruxelles

L'incontro, sebbene definito informale, è stato caratterizzato da un'evidente urgenza e si è svolto lontano dai riflettori dei media, a testimonianza della delicatezza e dell'importanza delle discussioni. L'elezione di Péter Magyar, che entrerà ufficialmente in carica il prossimo 9 maggio, segna un potenziale cambio di rotta nelle relazioni tra l'Ungheria e le istituzioni europee. Il nuovo premier ha infatti avviato un dialogo diretto con Bruxelles, distanziandosi dalla linea più conflittuale adottata dal precedente governo guidato da Viktor Orbán.

Oltre all'incontro con la presidente von der Leyen, Magyar ha avuto un colloquio anche con il presidente del Consiglio europeo, António Costa, consolidando ulteriormente i contatti a livello istituzionale. Le trattative tecniche per lo sblocco dei fondi europei sono già in una fase avanzata, con l'obiettivo primario di rispettare la scadenza di agosto, termine ultimo per il recupero delle risorse. In questo contesto, Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo, ha espresso un chiaro invito alle istituzioni europee a sostenere attivamente l'approccio costruttivo di Magyar, suggerendo persino la sospensione delle procedure dell'articolo 7 durante il suo mandato, un segnale di apertura e fiducia verso la nuova leadership ungherese.