L'Unione Europea si prepara a rafforzare in modo significativo i fondi e la sicurezza per le comunità ebraiche, un impegno annunciato dal commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius. Questa iniziativa giunge in risposta a una serie di attacchi che hanno colpito sinagoghe e scuole, generando una crescente preoccupazione per la sicurezza e la libertà religiosa nel continente. L'annuncio è stato dato il 29 aprile 2026 a Strasburgo, durante un dibattito cruciale sull'antisemitismo tenutosi alla plenaria dell'Europarlamento.

Kubilius ha sottolineato la gravità della situazione, affermando: "Gli attacchi alle sinagoghe ad Amsterdam e Liegi confermano la violenza dell'antisemitismo, gli stessi studenti ebraici non si sentono sicuri di esprimere la loro religione e, davanti a questo, l'Ue deve reagire.

Come Commissione, adottiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione e cercheremo di aumentare i finanziamenti per la resilienza e le comunità ebraiche". Il commissario ha inoltre esortato gli Stati membri a intensificare le misure di sicurezza a protezione delle comunità e dei siti ebraici, evidenziando la necessità di un'azione coordinata e decisa.

L'impegno del Parlamento Europeo contro l'antisemitismo

La sessione plenaria del Parlamento europeo ha visto un confronto approfondito tra eurodeputati, Consiglio e Commissione su come l'Unione possa efficacemente contrastare l'antisemitismo e garantire la protezione della vita ebraica in Europa. Il dibattito ha preso le mosse dai recenti e preoccupanti episodi di violenza, tra cui l'incendio doloso presso una sinagoga di Rotterdam, un'esplosione in una scuola ebraica di Amsterdam e un'altra esplosione all'esterno di una sinagoga a Liegi.

Questi eventi hanno acceso i riflettori sulla vulnerabilità delle comunità ebraiche e sulla necessità di risposte concrete.

Gli eurodeputati hanno ribadito con forza che l'antisemitismo e l'odio religioso sono fenomeni inaccettabili e non hanno posto in Europa. Hanno enfatizzato l'urgenza di salvaguardare i diritti fondamentali e la sicurezza di tutti i cittadini, chiedendo un rafforzamento delle misure sia a livello europeo che nazionale per assicurare la dignità e l'incolumità delle persone di fede ebraica. Durante la plenaria, sono stati anche discussi due importanti rapporti che toccano direttamente la questione: uno dedicato allo stato dei diritti fondamentali e l'altro allo stato di diritto all'interno dell'Unione Europea, a riprova dell'attenzione istituzionale verso queste tematiche.

Strategie e interventi per la sicurezza delle comunità

La Commissione europea, per voce del commissario Kubilius, si è impegnata a mobilitare ogni strumento disponibile per sostenere la resilienza delle comunità ebraiche e per elevare il livello di sicurezza dei loro luoghi di culto, delle scuole e di tutti i siti di interesse. L'appello agli Stati membri è chiaro: collaborare attivamente per potenziare ulteriormente le iniziative di protezione. Questa richiesta nasce dalla constatazione di una crescente percezione di insicurezza tra gli appartenenti alle comunità ebraiche, un sentimento particolarmente diffuso tra gli studenti, che si trovano a dover affrontare un clima di tensione e timore nell'esprimere la propria identità religiosa.

Le istituzioni europee hanno riaffermato l'imprescindibile valore della tutela dei diritti fondamentali e della sicurezza di tutte le minoranze religiose. In questo contesto, una particolare attenzione è rivolta alle comunità ebraiche, le più colpite dagli episodi recenti che hanno interessato diversi paesi del continente. L'obiettivo è garantire che ogni individuo possa vivere in Europa libero da paura e discriminazioni, in piena osservanza dei principi di libertà e rispetto reciproco.