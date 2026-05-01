Il Parlamento europeo ha fermamente condannato il piano annunciato da Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle auto provenienti dall'Unione europea. Bernd Lange, presidente della commissione commercio internazionale, ha definito la proposta "inaccettabile" e ha sollecitato l'UE a una risposta decisa. La dichiarazione è giunta il primo maggio 2026 da Bruxelles, dopo le affermazioni dell'ex presidente statunitense su nuove tariffe auto europee.

Lange ha evidenziato come tale iniziativa dimostri l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.

In un post su X, il presidente ha ribadito: "Il Parlamento europeo continua a rispettare l'accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l'Ue mantiene gli impegni, la controparte statunitense continua a non rispettarli". Ha aggiunto che l'UE deve ora mantenere "chiarezza e fermezza" nella gestione.

La posizione del Parlamento europeo sui dazi

Attraverso le parole di Bernd Lange, il Parlamento europeo ha riaffermato l'impegno a rispettare gli accordi internazionali e a portare avanti il percorso legislativo concordato con gli Stati Uniti. Le critiche a Washington si concentrano sulla mancata osservanza degli accordi da parte americana, in netto contrasto con la condotta dell'Unione europea.

La discordanza evidenzia una crescente tensione nelle relazioni commerciali transatlantiche.

Il ruolo della commissione commercio internazionale

La commissione commercio internazionale del Parlamento europeo definisce le politiche commerciali e supervisiona gli accordi internazionali dell'Unione. Il suo compito è garantire che le relazioni commerciali dell'UE siano improntate al rispetto reciproco e alla tutela degli interessi europei. Secondo il regolamento, il Parlamento europeo svolge un ruolo attivo nella negoziazione, approvazione e monitoraggio di tali accordi.