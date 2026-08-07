L'Unione Europea ha annunciato l'introduzione di nuove e significative sanzioni mirate a cinque individui e a diverse entità strettamente coinvolte nel complesso militare-industriale russo. Questa decisione rappresenta una risposta diretta e ferma alla recente escalation degli attacchi aerei condotti dalla Russia contro l'Ucraina, che hanno causato distruzioni e vittime civili. L'Alta rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha sottolineato la gravità della situazione, affermando che “Ogni nuovo attacco contro l’Ucraina è un motivo in più per l’Europa per stringere la morsa sulla Russia.

In risposta alla recente serie di attacchi aerei russi, l’Ue ha adottato oggi un nuovo elenco di sanzioni rivolte a cinque persone coinvolte nel complesso militare‑industriale russo”.

Motivazioni e Obiettivi delle Nuove Misure

Le nuove misure restrittive si inseriscono in un contesto di crescente e determinata pressione esercitata dall'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa. L'obiettivo primario è contrastare l'intensificarsi delle ostilità e la campagna militare che continua a colpire indiscriminatamente obiettivi civili e infrastrutture critiche in Ucraina. Le sanzioni sono state specificamente formulate per colpire individui e organizzazioni ritenuti direttamente responsabili della produzione, dello sviluppo e della fornitura di tecnologie militari avanzate, essenziali per la prosecuzione degli attacchi russi.

Kaja Kallas ha ribadito l'impegno dell'Unione nel mantenere una linea dura, dichiarando esplicitamente che “l’Ue deve continuare a intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra”. Le sanzioni adottate prevedono severe restrizioni economiche e finanziarie nei confronti delle persone e delle entità designate. Tali misure mirano a limitare in modo significativo le capacità operative e di finanziamento del complesso militare-industriale russo, interrompendo i flussi di risorse finanziarie e tecnologiche che alimentano il conflitto.

Soggetti Colpiti e Dettagli delle Restrizioni

Il Consiglio dell’Unione Europea ha formalizzato l'inclusione di una persona fisica e di ben cinque entità giuridiche all'interno del regime sanzionatorio.

Questi soggetti sono stati identificati per i loro stretti legami con il settore militare-industriale russo, con un'attenzione particolare al loro ruolo nella produzione di droni, un elemento tattico sempre più prevalente nelle recenti operazioni militari.

Tutte e cinque le entità sanzionate sono parte integrante del gruppo ABS Electro, un attore chiave nello sviluppo e nella fabbricazione di componenti elettronici e radioelettronici. Questi componenti sono considerati indispensabili per la guerra moderna condotta tramite droni. Le aziende del gruppo ABS Electro contribuiscono attivamente allo sviluppo di sistemi che aumentano la resistenza dei droni russi, inclusi i noti modelli Shahed e Geran, migliorandone l'efficacia contro le contromisure di guerra elettronica avversarie.

È stato inoltre evidenziato che diverse di queste società non solo supportano l'industria bellica, ma producono anche sistemi di controllo automatizzato per il settore energetico russo. Questa attività rappresenta una fonte sostanziale di entrate per il governo russo, fornendo un contributo economico indiretto al finanziamento delle sue operazioni militari. L'individuo specificamente sanzionato è Irina Kharisova, che ricopre la posizione di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ABS Electro ed è anche direttrice di diverse società affiliate al medesimo gruppo.

Le misure restrittive imposte a questi soggetti sono severe e comprendono il congelamento dei beni, il divieto assoluto di fornire fondi o risorse economiche, sia direttamente che indirettamente, a queste persone o a loro beneficio. Per le persone fisiche designate, è stato inoltre applicato un divieto di viaggio nell'intera area dell'Unione Europea, impedendo loro l'ingresso o il transito nel territorio comunitario.