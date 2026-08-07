Nei prossimi anni, Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO attraverso un attacco limitato contro un Paese alleato. Nuovi rapporti d’intelligence statunitensi delineano scenari che vanno da un’azione informatica a un’incursione terrestre su piccola scala. In passato, tali eventualità erano considerate improbabili, data la concentrazione di Putin sul conflitto in Ucraina.

Contesto strategico e carenze di munizioni

Queste valutazioni emergono in un periodo di carenza di munizioni critiche per gli Stati Uniti, necessarie per fronteggiare potenziali conflitti futuri con Russia o Cina.

Tale deficit è attribuibile ai massicci trasferimenti di armamenti all’Ucraina e all’impegno militare legato al conflitto in Iran. Le ipotesi di attacco russo, che spaziano da azioni informatiche a operazioni terrestri circoscritte, mirano a testare la reazione dell’Alleanza Atlantica.

L'escalation della guerra ibrida russa

A partire dall’invasione dell’Ucraina nel 2022, la Russia ha intrapreso una guerra ibrida, caratterizzata da azioni opportunistiche e sempre più aggressive, estese al territorio NATO. Si ritiene che Mosca non abbia ancora impiegato tutte le sue risorse per integrare strumenti informatici, politici e di sabotaggio in una campagna su vasta scala. Entro i prossimi due anni, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe intensificare questa campagna ibrida contro i Paesi membri della NATO, in linea con la dottrina militare russa nota come New Generation Warfare (NGW).

Una campagna NGW su larga scala implicherebbe operazioni di sabotaggio, campagne di influenza, violazioni di acque territoriali e spazi aerei, e lo sfruttamento della dipendenza energetica di alcuni Stati NATO da gas e petrolio russi. Si prevede un aumento della frequenza e del coordinamento di tali operazioni, con l’impiego simultaneo di diversi strumenti di pressione. Nonostante l’eventuale concretizzarsi di condizioni favorevoli, la probabilità di un’operazione militare russa proattiva e su vasta scala contro il territorio NATO è considerata bassa.