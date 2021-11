Sono pronti per Genova anche i 150 mila euro dal MIT per lo studio di fattibilità. L'obiettivo di creare un'alternativa al percorso autostradale e alla via Aurelia, e quindi alleggerire il traffico di Genova, sembra aver trovato una maggiore concretezza.

Il Ministero delle Infrastrutture ha approvato infatti tutti i 13 progetti presentati dalla Città metropolitana di Genova e destinati alla mobilità sostenibile. Si tratta di un investimento, da parte del Governo, di oltre un milione di euro in cui rientra, appunto, anche il "Piano via mare".

Nel succitato finanziamento sono compresi i 150.000 euro necessari alla stesura dello studio di fattibilità del progetto di cui tanto si è parlato nel corso dell’estate scorsa.

Perché il 'piano via mare' Genova può essere importante

Il "piano via mare" desta grande attenzione perché - qualora dovesse andare in porto - rappresenterebbe una novità per il territorio genovese e un ulteriore piccolo passo per la salvaguardia dell'Ambiente, come spiega Claudio Garbarino, consigliere metropolitano con delega ai trasporti e promotore del progetto.

Non è certo da oggi che si parla del "piano via mare" a Genova, quale alternativa agli snodi veicolari terrestri della Città metropolitana, ma non si è mai giunti a qualcosa di concreto. Se ne è tornati a discutere con assiduità la scorsa estate, dove il territorio ligure è stato messo sotto pressione dai continui lavori in corso che hanno portato a diverse chiusure del traffico, soprattutto autostradale.

A tal proposito Garbarino spiega che l'idea potrebbe essere quella di collegare (attraverso aliscafi e battelli) le due riviere a Genova.

Tra gli obiettivi del progetto c'è soprattutto quello di alleggerire il traffico delle due arterie principali di collegamento (autostrada e via Aurelia) sia dal punto di vista della mobilità ma anche della sostenibilità in un’ottica green.

Tutti i mezzi previsti in utilizzo dal progetto sono ecologici e ad impatto zero. Il piano "via mare" di Genova vuole sviluppare, soluzioni marittime per il trasporto sia locale sia di lunga distanza per passeggeri e merci.

Sempre il consigliere spiega come verrà strutturato il progetto. Diviso su tre scenari, dove ognuno di essi è legato all'estensione del servizio, il trasporto locale, il trasporto veloce di collegamento nell'area metropolitana di Genova e quello che riguarda un collegamento veloce, fattibile e comodo tra le zone limitrofe e il capoluogo.

Adesso sarà da valutare se sarà il caso di passare direttamente ad uno studio tra architetti ed ingegneri oppure se sarà il caso di fare un bando, ma il progetto sta prendendo rapidamente corpo.

Genova, i progetti presentati al Governo e le relative spese previste

Di seguito approfondiamo nel dettaglio in rassegna i finanziamenti approvati relativi ai progetti presentati: