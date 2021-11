Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria guidata dal tecnico D'Aversa nell'undicesimo turno del campionato di Serie A. Dopo il K.O. rimediato nel turno infrasettimanale contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini, per i blucerchiati è arrivata un'altra sonora sconfitta, questa volta rimediata contro il Torino di Ivan Juric e del ritrovato Andrea Belotti. La posizione in classifica dei blucerchiati (9 punti con sole 2 vittorie contro Empoli e Spezia) non è più così tranquilla, tanto che su decisione del direttore sportivo Daniele Faggiano, la Sampdoria andrà in ritiro fino al match di domenica 7 novembre alle 15.00 contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihaljovic.

Per uscire dalla crisi di gioco e di risultati, i blucerchiati dovranno invertire immediatamente la rotta e per farlo avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile anche da parte del proprio pubblico. A tal proposito l'U.C. Sampdoria ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di domenica contro il Bologna; i prezzi sono popolari con sconto per gli ex abbonati della stagione 2019/2020 e biglietto omaggio per Under 14 (solo in Gradinata Nord). I biglietti potranno essere acquistati o in formato cartaceo (pdf o biglietto stampato su carta termica) o in digitale caricato direttamente sulla Fidelity Sampcard o sulla nuova tessera Doriacard. Per accedere allo stadio è obbligatorio essere in possesso di Green Pass.

Vendita promozionale per gli abbonati 2019/2020

Gradinata Sud Abbonati : Intero: 15€, Under 18: 10€, Under 14: 5€

: Intero: 15€, Under 18: 10€, Under 14: 5€ Distinti Abbonati : Intero: 20€ Under 18: 15€ Under 14: 10€

: Intero: 20€ Under 18: 15€ Under 14: 10€ Gradinata Nord Abbonati: Intero: 15€ Under 18: 10€ Under 14: 5€

La vendita promozionale sarà attiva da martedì 2 novembre alle 10.00 sul circuito online sport.ticketone.it oppure al Sampdoria Service Center di Via Cesarea e nelle ricevitorie Ticketone.

Vendita libera

Gradinata Sud: Intero: 20€, Under 18: 15€, Under 14: 10€

Intero: 20€, Under 18: 15€, Under 14: 10€ Distinti: Intero:30€, Under 18: 20€, Under 14: 15€

Intero:30€, Under 18: 20€, Under 14: 15€ Gradinata Nord: Intero: 20€, Under 18: 15 €, Under 14: omaggio.

Il biglietto omaggio per UNDER 14 in Gradinata Nord potrà essere richiesto solo presso il Service Center di Via Cesarea e contestualmente all'acquisto di un singolo tagliando a tariffa intero.

La vendita libera sarà attiva da martedì 2 novembre alle 10.00 sul circuito online sport.ticketone.it oppure al Sampdoria Service Center di Via Cesarea e nelle ricevitorie Ticketone.

Settore Ospiti

I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita a partire da martedì 2 novembre alle ore 10.00 e fino a sabato 6 novembre alle ore 19.00.Il prezzo del singolo tagliando è di 20€. Non è richiesta alcuna tessera di fidelizzazione e il biglietto sarà incedibile a terzi.