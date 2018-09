In questo articolo vogliamo presentare l'opportunità di prendere parte ai casting per attori e attrici per i nuovi episodi della serie televisiva in onda su Disney Channel dal titolo Sara e Marti #Lanostrastoria, ma anche delle selezioni in corso per attrici per il film Underwater, le cui riprese avverranno in Friuli Venezia Giulia.

Selezioni per la serie "Sara e Marti #Lanostrastoria"

Per la realizzazione della serie televisiva dal titolo Sara e Marti #Lanostrastoria, in onda su Disney Channel, la casa di produzione televisiva e multimediale Stand By Me cerca attori e attrici. Ricordiamo che Sara e Marti sono due sorelle di 14 e 13 anni nate a Londra da genitori italiani e la loro vicenda incomincia dal loro trasferimento, assieme al padre, a Bevagna, in provincia di Perugia: da questo momento si susseguono ininterrottamente eventi nuovi e talvolta davvero speciali.

Attualmente si cercano attori e attrici per riprese da girare in Sicilia. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso una attrice di età compresa tra i 30 e i 40 anni, con età scenica intorno ai 35 anni, siciliana e di bella presenza; inoltre deve essere magra e con capelli biondi o castano chiaro e occhi azzurri o verdi. Si cercano poi un attore di età tra i 60 e i 70 anni, siciliano e di bella presenza, alquanto spigliato davanti alle telecamere e dotato di particolare simpatia, e un attore di età compresa tra i 16 e i 20 anni, con età scenica non superiore ai 17 anni, di bellissima presenza, siciliano, magro e con tratti tipici del posto ovvero con colori scuri. Si cerca infine un attore di età tra 8 e 10 anni, anche lui siciliano e di bellissima presenza e sempre con tratti tipici siciliani.

Tutte e quattro le figure ricercate di cui abbiamo fornito indicazioni poc'anzi avranno ruoli da co-protagonisti. I casting si terranno poi previo appuntamento e gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, allegando i dati personali e di contatto nonchè alcune fotografie al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @ standbyme.tv (nell'oggetto occorre inserire 'Disney)'. Per i minorenni è necessario allegare anche il numero di telefono di almeno un genitore.

Casting per il film Underwater

Per il film dal titolo Underwater si cerca tuttora un'attrice di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con buone abilità natatorie. Le riprese verranno effettuate in provincia di Udine, per l'esattezza a Cividale del Friuli. Si precisa che oltre alla regolare retribuzione è previsto anche il rimborso integrale delle spese sostenute. Il film verrà prodotto in collaborazione con alcune istituzioni locali, tra cui la relativa amministrazione comunale nonchè la presidenza dell'Ente Teatri Friulani. Le interessate devono [VIDEO] inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email: mp.media.projects @ gmail.com.