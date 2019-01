Annuncio

Indetto dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti il bando di concorso per l'assegnazione di n.8 borse di studio 'Fulbright' per la ricerca negli Atenei statunitensi. Le domande di partecipazione potranno essere inviate online collegandosi al sito dedicato entro il 01/02/2019.

Requisiti

Potranno fare domanda per la partecipazione a una delle borse Fulbright messe a concorso, docenti, professori associati e ricercatori [VIDEO], se impiegati in centri di ricerca o Atenei italiani e europei nel ruolo/incarico di:

ricercatore universitario con contratto a tempo determinato (qualsiasi settore disciplinare, vedasi anche le note per medicina e veterinaria)

dottore di ricerca, destinatario di assegno di ricerca (qualsiasi disciplina)

professori associati

professori con incarico didattico (vedasi note sul contratto)

studiosi indipendenti nel settore artistico con titolo accademico, esperienza artistica documentabile.

Per avere maggiori informazioni in merito ai requisiti di partecipazione e ai titoli che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di applicazione della domanda del concorso, sarà anche utile consultare la pagina del bando ufficiale 'Fulbright' borse di studio in Usa.

Tra i requisiti - oltre ai titoli accademici - è necessario avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, meglio certificata con la presentazione del Toefl o Ielts. I vincitori delle borse di ricerca nella disciplina per la quale si candidano in relazione al progetto di ricerca presentato dovranno infatti interagire con i docenti e ricercatori dell'Ateneo degli Stati Uniti a cui saranno destinati per svolgere il progetto di ricerca che avrà una durata dai 4 ai 9 mesi, per un totale complessivo massimo possibile fino a 12.000 dollari.

Le fasi di selezione sono indicate nel bando di concorso, nella sezione a destra in blu.

Importo della borsa Fulbright in Usa

Importo massimo di 12.000 dollari, corrisposto dalla Commissione Fulbright che ha indetto il concorso per l'assegnazione delle 8 borse per assegni di ricerca nelle Università degli Usa, ma differente in relazione alla durata del progetto di ricerca per il quale ci si candida:

6.000 dollari - 4 mesi

7.500 dollari - 5 mesi

9.000 dollari - 6 mesi

10.000 dollari - 7 mesi

11.000 dollari - 8 mesi

12.000 dollari - 9 mesi

1.100 dollari per rimborso biglietto aereo di andata e ritorno Italia-Usa.

È necessario verificare nel bando di concorso [VIDEO] la documentazione necessaria per la partenza, visto di ingresso J-1 per studio-ricerca e assicurazione.

Come fare domanda e durata della borsa di studio

La ricerca sarà avviata in un periodo compreso tra agosto 2019 e il 31/05/2020.

Docenti e ricercatori dovranno compilare la domanda 'scheda del candidato', allegato 2 e allegato 3 'Application Checklist', collegandosi al sito dedicato alla sezione 'apply' disposta dal Council for International Exchange of Scholars. Per completare l'istanza e inserire la documentazione aggiuntiva i candidati dovranno consultare le istruzioni alla voce Cies Instructions e compilando la sezione 'Report reference'.

L’esito della selezione sarà comunicato via email 15/20 gg prima della stesura della graduatoria iniziale dei candidati, a seguito della quale si avvierà la seconda fase selettiva, un'intervista di 10 minuti per individuare potenzialità e motivazioni di ricerca del candidato. Per approfondire, è consigliabile contattare il Servizio Informazioni a Roma presso la Commissione e a Napoli presso il Consolato Generale degli Usa e ai contatti www. fulbright.it/contatti/.