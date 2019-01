Advertisement

Casting in corso per il film dal titolo "Io resto così", diretto da Marco Pollini e prodotto da Ahora Film. Le candidature vanno ora inviate ad un nuovo indirizzo di posta elettronica, collegato alla co-produttrice Debora Scalzo, che è anche l'autrice dell'omonimo romanzo da cui il film è tratto. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per diversi spettacoli del Piccolo Teatro dell'Arte.

Io resto così: aggiornamenti sui casting

In un nostro precedente articolo, pubblicato di recente, vi abbiamo dato notizia dell'apertura delle selezioni relative alla ricerca di varie figure (figuranti, comparse, ruoli vari, tra cui l'interprete di Vincenzo, co-protagonista del film) in relazione alla realizzazione del nuovo importante film dal titolo "Io resto così", diretto dal regista Marco Pollini per la casa di produzione cinematografica Ahora Film.

È attualmente in corso il vaglio delle richieste finora inoltrate e della relativa documentazione allegata. Si precisa però che d'ora innanzi i curriculum di carattere artistico-professionale, fotografie e dati personali e di contatto andranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: deborascalzofficial@gmail.com.

A tal proposito ricordiamo che Debora Scalzo oltre ad essere la scrittrice dell'omonimo romanzo da cui è tratto il film, è anche la sceneggiatrice e la co-produttrice dello stesso. Per ulteriori indicazioni consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di "Io resto così".

Il 'Piccolo Teatro dell'Arte'

Selezioni in corso per la ricerca di attori e di attrici per alcuni interessanti spettacoli del Piccolo Teatro drll'Arte. Nello specifico, si cercano attori e attrici di età compresa tra i 20 e i 35 anni e tra i 40 e i 60 anni. A tutti si richiede una rilevante esperienza in ambito recitativo, unitamente al possesso di adeguate capacità attoriali e di una buona dizione. I casting verranno poi effettuati a Roma, il prossimo 24 gennaio, presso il Piccolo Teatro dell'Arte (via Teano, 251, nei pressi della Metropolitana con fermata 'Teano', linea C), a partire dalle ore 15 per proseguire poi fino, orientativamente, alle ore 19.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando la fotocopia del proprio documento di identità nonché di quella del codice fiscale, due fotografie (a mezzo busto e a figura intera), preparando inoltre un monologo a propria libera scelta o, in alternativa, alcuni esercizi di improvvisazione. Coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni, indicazioni o dettagli, in ordine ai casting o ai successivi spettacoli, possono far riferimento ai seguenti numeri di telefono: 347/7299593 o 345/2431080.