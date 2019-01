Advertisement

Dopo aver segnalato l'ultimo concorso per laureati in psicologia [VIDEO], [VIDEO] si procede con nuove informazioni concorsuali, per la professione di infermiere, assistente sociale e operatore socio sanitario. I bandi sono stati emanati dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Opera Pia Coianiz di Tarcento (infermiere), dai Servizi Sociali dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per la professione di assistente sociale, e dagli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma (OSS).

Bando per 10 infermieri

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Opera Pia Coianiz di Tarcento, in provincia di Udine ha indetto un bando pubblico per l'assunzione di 10 infermieri a tempo indeterminato, dei quali uno per la dotazione organica di suddetta azienda, e nove per la dotazione organica dell'Azienda Sanitaria Carnia San Luigi Scrosoppi.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso di:

Laurea Universitaria in Infermieristica o titolo equipollente;

Iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

Domanda di partecipazione

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno inviare la domanda di partecipazione secondo le seguenti modalità: con Posta Elettronica Certificata 'operapiacoianiz @pec.it'; a mezzo raccomandata servizio postale, oppure direttamente all'ufficio protocollo della stessa azienda, entro il prossimo 3 febbraio. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il bando integrale è scaricabile, nel sito: operapiacoianiz.it.

Concorso per due assistenti sociali

I Servizi Sociali dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane hanno emanato un bando per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di 'assistenti sociali'. [VIDEO] Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di assistente sociale;

Oppure, Laurea Triennale scienze del servizio sociale (classe 6 - classe 39)

Oppure, Laurea Specialistica (57/S - LM-87);

Essere iscritti al relativo albo professionale.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere consegnata, entro il 4 febbraio prossimo per mezzo raccomandata, oppure a mano o PEC.

Per ulteriori modalità è possibile reperite il testo completo, nel sito: vallidolomitifriulane.utifvg.it

Concorso per OSS

Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma hanno bandito un concorso pubblico, per la copertura di quattro posti per operatori socio sanitari con contratto a tempo indeterminato. Per prendere parte alla selezione i concorrenti devono essere in possesso: del titolo specifico di Operatore Socio Sanitario e del Diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Invio della domanda

L'istanza di partecipazione, deve essere inoltrata mediante uno dei seguenti modi: direttamente presso l'ufficio protocollo, inviata tramite e-mail certificata 'ipabromacapitale @pec.it'; o a mezzo del servizio postale. La scadenza è fissata al 18 gennaio. Il bando è affisso, sul sito internet dell’Ente, nella sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.