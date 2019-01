Advertisement

Zara è un'azienda che distribuisce abbigliamento per uomo, donna e bambini. Tale marchio è stato utilizzato per la prima volta nel 1957 ed è stato poi inglobato nel gruppo Inditex. È proprio tramite il portale di quest'ultimo che è possibile candidarsi online alle posizioni lavorative aperte da Zara. A proposito di queste, dal sito web in questione è possibile vedere come di recente siano spesso ricercate le figure del visual merchandiser e dell'addetto vendite. Ogni utente può registrarsi al sito per candidarsi al ruolo più idoneo.

Due tipi di lavoro richiesti attualmente da Zara

Sul web si sente spesso parlare della ricerca di personale da impiegare nel settore delle vendite. Anche Zara ha bisogno di candidati che siano in grado di assistere il cliente.

A questo scopo, l'azienda investe nell'addestramento di soggetti che sappiano prendersi cura dell'allestimento dei suoi negozi sparsi in tutta Italia [VIDEO]di chi dovrà effettuare gli acquisti.

Di conseguenza, nell'elenco delle posizioni aperte compare la figura dello stagista visual merchandiser. Il candidato, per esempio per il negozio di Monza, verrà affiancato da un senior per apprendere le tecniche di allestimento del punto vendita. Alla fine del tirocinio egli saprà allestire gli spazi e dare valore al prodotto. Tutto ciò nell'ottica commerciale stabilita dall'azienda. I requisiti per far parte dei selezionati sono: la disponibilità a turni di lavoro anche di domenica e full-time.

Nel caso dell'addetto vendite, per esempio nel punto vendita di Assago, il futuro lavoratore dovrà occuparsi del rifornimento dei prodotti oltre che dell'assistenza al cliente.

Al candidato è richiesto di lavorare part-time, con turni anche domenicali. È richiesta inoltre passione per il settore dell'abbigliamento ed esperienza in ambiti a contatto col pubblico. In generale, è da ricordare che per la selezione del personale l'azienda si affida all'agenzia interinale Gi group.

Come inviare il curriculum online

La prima cosa da fare per effettuare la candidatura online è digitare "Inditex careers" su un qualsiasi motore di ricerca. Il primo link che compare é quello da cliccare per accedere all'area del gruppo Inditex dedicata alle carriere. Si vedrà infatti una pagina che mostra inizialmente dei riquadri. Selezionando "Zara" come marchio e "Italia" come mercato, si avrà subito a disposizione l'elenco delle Offerte di lavoro di proprio interesse. Cliccando sulla posizione scelta e subito dopo sul pulsante "registrati", si potrà completare la domanda di lavoro [VIDEO] e il conseguente invio del curriculum.