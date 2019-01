Annuncio

Parte ufficialmente il reddito di cittadinanza, la misura tanto cara al Movimento 5 Stelle che da promessa elettorale diventa realtà. Ieri 17 gennaio, prima nel vertice di maggioranza e poi con il Consiglio dei Ministri, il governo ha ratificato l’avvio di questa notevole novità riguardante la lotta ed il contrasto alla povertà. Nel decreto la misura è spiegata nel dettaglio, dalla platea dei beneficiari fino alla modalità di presentazione delle domande, alle regole per il riconoscimento del diritto e all’incasso del sussidio.

Vediamo nello specifico come si presenta l’istanza e come verranno erogate le somme spettanti ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Le istanze

Il modulo per aderire al reddito di cittadinanza sarà predisposto dall’Inps che resta l’ente pubblico accreditato di svolgere tutta la pratica relativa al reddito di cittadinanza, dalla valutazione della domanda fino al monitoraggio della misura nella sua continuità di applicazione.

Secondo il testo, il modulo di adesione sarà messo a disposizione dall’Istituto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. La domanda verrà associata alla DSU, cioè alla dichiarazione sostitutiva unica che i contribuenti devono presentare per richiedere l’Isee. Le istanze dovranno essere presentate in via telematica, tramite Caf o Patronati , ma anche presso le Poste Italiane.

Il riconoscimento del sussidio

Nel caso in cui, dalla valutazione delle istanze, ricorrano le condizioni utili alla fruizione del sussidio, sarà l’Inps a riconoscere il benefit ai richiedenti. Secondo quanto riporta il decreto, l’Istituto di Previdenza Sociale entro 5 giorni dalla presentazione delle istanze, verificherà il possesso o meno dei requisiti previsti. In questa ottica, l’Inps si avvarrà delle informazioni disponibili presso tutte le banche dati richiamate dalla misura, cioè oltre a quelle Inps, anche quelle del PRA, dell’Anagrafe Tributaria e di tutti gli altri enti pubblici che detengono informazioni rilevanti ai fini della corresponsione del beneficio.

Durante la fruizione del reddito di cittadinanza nessun obbligo di nuova certificazione sarà a carico dei beneficiari, perché i requisiti saranno considerati posseduti per tutta la validità della certificazione Isee ottenuta. Per la continuità di fruizione occorre prestare attenzione alla scadenza dell’Isee perché esso va rinnovato per poter consentire all’Inps di continuare ad erogare il servizio dopo aver accertato che i nuovi dati del nuovo Isee consentono la prosecuzione dell’erogazione del sussidio [VIDEO].

Come si incasserà il sussidio

I soldi saranno caricati su una specie di carta di credito chiamata Carta Rdc. Le ricariche sulla carta avranno cadenza mensile ed il funzionamento della stessa seguirà le regole della carta acquisti o della carta Rei. A differenza di queste però, parte dei soldi caricati sulla tessera saranno prelevabili in contanti. Il limite di prelievo in contanti presso gli sportelli fisici o i bancomat sarà di 100 euro al mese per ciascun beneficiario. Gli altri soldi che rimarranno sulla carta, saranno spendibili per l’acquisto di beni di primaria necessità, nei negozi convenzionati, in farmacie e per pagare le normali bollette domestiche.

Per queste ultime inoltre, rientrare tra io beneficiari del reddito di cittadinanza significa poter accedere alle tariffe agevolate per l’energia elettrica e gas previste per i nuclei familiari in condizione di svantaggio.