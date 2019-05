Nella Gazzetta Ufficiale n°42 di martedì 28 maggio sono stati emanati nuovi concorsi pubblici per il ruolo di educatore nido all'infanzia, assistente bibliotecario e istruttore amministrativo. I bandi, con scadenza fino al 27 giugno, verranno espletati presso il Comune di Bologna (educatore nido all'infanzia), il Comune di Clusone (assistente bibliotecario) e il Comune di Brandizzo, per la professione di istruttore amministrativo.

Pubblicità

Pubblicità

Bologna: selezione per educatore nido d'Infanzia

Il Comune di Bologna ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatori nido d'infanzia. Alla presente selezione possono partecipare coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in Pedagogia;

Diploma di laurea in Scienze dell’educazione;

Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;

LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;

Altri titoli equivalenti.

Invio della domanda

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente on-line, compilando il modulo reperibile all’indirizzo: servizi.comune.bologna.it/bologna/BandoEducNido2019, entro il prossimo 11 giugno.

Concorsi per differenti posizioni professionali con scadenza a giugno

All'istanza deve essere allegata la ricevuta della tassa di € 10,00. Il testo integrale del bando è reperibile nel sito istituzionale del Comune di Bologna - concorsi e avvisi.

Bando per assistente bibliotecario

Il Comune di Clusone, appartenente alla provincia di Bergamo, indice un bando di selezione per l'assunzione di un assistente di biblioteca. Oltre ai requisiti generali, gli interessati devono aver conseguito:

Diploma di maturità:

Patente di guida B;

Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune di Clusone entro il 27 giugno, secondo uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata, PEC o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune. Il testo completo del bando è pubblicato nel sito comune.clusone.bg.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Pubblicità

Concorso per istruttore amministrativo

Il Comune di Brandizzo, in provincia di Torino, ha emanato un bando pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo. Tra i requisiti è richiesto:

Cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

Diploma di scuola media superiore.

Presentazione della domanda

I candidati devono presentare specifica domanda di ammissione al concorso esclusivamente a mezzo procedura telematica, disponibile nel link schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=brandi.

Per ulteriori requisiti è possibile reperire il bando integrale nel sito comune.brandizzo.to.it.