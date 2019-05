Ultimi giorni di preparazione per gli aspiranti 2.004 Direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga), la cui prova preselettiva del concorso si svolgerà nei giorni di martedì 11 (turno blu), mercoledì 12 (turno giallo) e giovedì 13 giugno (turno porpora) alle ore 10:00 nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

Pubblicità

Pubblicità

La prova preselettiva consisterà in un test di 100 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una soltanto è quella corretta (il tempo massimo previsto per rispondere alle domande sarà di 100 minuti). Ogni candidato avrà un ordine differente delle domande proposte. I candidati dovranno essere nella sede d'esame per le ore 8:00, in modo da poter avviare le operazioni di identificazione. L'accesso alle aule avverrà uno alla volta e ne verrà annotata la presenza sul registro d'aula.

Concorso DSGA indicazioni prova selettiva

A seguito dell'ingresso in aula, ogni candidato verrà invitato ad accomodarsi in una delle postazioni disponibili. La prova prenderà inizio dopo l'inserimento della parola chiave.

Indicazioni prova preselettiva concorso Dsga

I candidati nella propria postazione troveranno nella fase iniziale la schermata di benvenuto. L'avvio della prova è previsto per le ore 10:00 avverrà a seguito dell'inserimento della “parola chiave di accesso/inizio della prova nell'apposita schermata.

Pubblicità

La parola chiave sarà resa nota alle ore 9:55 e dal suo inserimento il candidato avrà tre minuti di tempo per leggere le istruzioni. Ad ogni modo, la prova prenderà avvio cliccando il pulsante “inizia il test”. La presentazione dei quesiti avverrà in una schermata: sarà possibile eventualmente scorrere la visualizzazione utilizzando la barra laterale. Le risposte date prima dello scadere del termine potranno essere modificate: per farlo basterà cliccare in corrispondenza della opzione di risposta con cui si intende sostituirla.

Durante lo svolgimento della prova, nella sezione riepilogo saranno visualizzate tutte le domande. Il tempo potrà essere tenuto sotto controllo nella parte superiore della pagina. La correzione del test avverrà in maniera automatica e anonima. Il responsabile tecnico d’aula, dopo aver visualizzato il punteggio sul monitor, farà inserire al candidato il codice fiscale. L'elenco dei candidati, con i dati e i punteggi verrà affisso fuori dall'aula. I candidati all'uscita dall'aula d'esame firmeranno di nuovo il registro.

Pubblicità

Soltanto i candidati che supereranno la prova preselettiva avranno accesso alle due prove scritte (la prima prevede sei domande a risposta aperta, la seconda verterà sulla risoluzione di un caso pratico).