In Gazzetta Ufficiale n°24 di giovedì 23 maggio sono stati emanati nuovi concorsi per differenti posizioni, tra cui uno per il ruolo di educatore asilo nido, di educatore animatore e assistente sociale. I bandi, con scadenza entrambi al 24 giugno prossimo, verranno espletati presso il Comune di Eboli (educatore nido), l'IPAB Casa dell'Accoglienza Baldo Sprea (educatore - animatore) e presso il Comune di Nembro.

Procedura selettiva per educatore asilo nido

Il Comune di Eboli, in provincia di Salerno, ha emanato una procedura selettiva, per l'assunzione a tempo indeterminato di due posti di educatore asilo nido.

Potranno prendere parte al concorso, i cittadini italiani o dell'Unione Europea che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze dell’Educazione;

Laurea in Scienze della Formazione;

Assistente Sociale;

Altri titoli equipollenti.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, devono essere presentate al Comune di Eboli, entro il 24 giugno prossimo, con uno dei seguenti modi: consegna a mano, all’Ufficio del protocollo generale del comune; mediante raccomandata o a mezzo PEC.

Concorso per educatore asilo nido, educatore animatore e assistente sociale.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la ricevuta originale della tassa di concorso di € 10,33. Il presente bando di concorso può essere consultato, nel sito Internet: comune.eboli.sa.it.

Bando per educatore professionale animatore

L'I.P.A.B - Casa dell'Accoglienza 'Baldo Sprea' di Illasi, in provincia di Verona, indice un concorso pubblico, per la copertura di un educatore professionale animatore, con contratto a tempo indeterminato.

Tra i requisti specifici è necessario essere in possesso si:

Diploma Professionale di Educatore Professionale Animatore;

Diploma di Laurea di Educatore Professionale;

Diploma di Laurea Scienze dell’Educazione;

Esperienza di almeno 12 mesi anche non consecutivi in struttura socio-sanitarie per anziani.

Altro titolo riconosciuto equipollente.

Presentazione della domanda

La domanda può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità: direttamente a mano, presso la segreteria dell'ente, tramite posta elettronica certificata o raccomandata, entro il 24 giugno. Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 10,33. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo completo del bando, nel sito della Casa dell'Accoglienza 'Baldo Sprea' di Illasi.

Copertura per due assistenti sociali

Il Comune di Nembro, in provincia di Bergamo, ha indetto un concorso per l'assunzione di due assistenti sociali a tempo indeterminato. I candidati devono essere in possesso di un Diploma di Assistente Sociale, o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione di suddetta professione, con relativa iscrizione all’Albo professionale (Sezione A o Sezione B).

Invio della domanda

L'istanza di partecipazione, potrà essere inoltrata nei seguenti modi: a mezzo posta elettronica certifica; mediante raccomandata o direttamente a mano dall'interessato.

La scadenza è fissata a lunedì 24 giugno. Il bando in versione integrale è disponibile, sul sito internet del Comune di Nembro.