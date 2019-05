Sono in fase di organizzazione le selezioni per una Serie TV prodotta da Wildside e tutta incentrata sulla figura del noto campione di calcio Francesco Totti. Sono inoltre aperti in questo periodo i casting per un importante musical diretto da Chiara Noschese e che andrà in scena a Milano.

Una serie televisiva

Casting in corso, ma per il momento solo per gli interpreti principali e top secret, per la realizzazione di una importante serie TV, prodotta da Wildside.

Casting in via di organizzazione per una serie TV su Francesco Totti e per un importante spettacolo musicale

Il ruolo di protagonista principale, chiamato quindi a interpretare il famoso ex calciatore Francesco Totti, molto probabilmente verrà assegnato a Luca Marinelli, ma si è fatto comunque anche il nome di Alessandro Borghi. Per il cast, ancora in via di composizione, si parla di Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino, ma in questo caso si tratta per ora solo di indiscrezioni dal momento che è tutto ancora top secret. Le selezioni di comparse e figuranti sono attualmente in via di organizzazione.

Appena ne avremo notizia dettagliata provvederemo a informare con cura, anche se, data la sicura esplosione di entusiasmo di tanti fans, la macchina organizzativa si muoverà con discrezione e molta riservatezza.

Uno spettacolo musicale

Per la realizzazione di uno spettacolo musicale dal titolo Singin' in the Rain - Cantando sotto la pioggia, diretto dalla regista Chiara Noschese, sono in corso le selezioni di danzatori, cantanti e attori.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso artisti ambosessi e di qualsiasi etnia, di età scenica compresa tra 20 e 40 anni, tutti con rilevanti esperienze comprovate da un dettagliato curriculum.

Entrando maggiormente nello specifico, i cantanti devono essere in possesso di una notevole preparazione nel canto, innanzitutto con competenza nello stile definibile come 'Broadway classico'. Gli attori, per parte loro, dovranno dimostrare di possedere rilevanti capacità recitative e considerevoli abilità interpretative. I danzatori saranno tenuti a possedere una adeguata base tecnica di tipo classico e jazz, unitamente ad una notevole competenza nel tip tap.

Lo spettacolo, in ordine al quale gli interessati devono inoltrare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 15 maggio, verrà poi messo in scena a Milano, presso il Teatro Nazionale Che Banca!, nel corso della stagione 2019/20. I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, presso tale teatro a partire dal prossimo 22 maggio.

Per prendere parte alle selezioni è necessario far riferimento al seguente sito web: www. teatronazionale.

it/ audizioni, in cui è possibile reperire il relativo bando e l'apposito form online, da compilare con la massima cura e precisione sulla base di quanto richiesto, allegando poi due fotografie (in primo piano e a figura intera). Sempre sul sito indicato si possono trovare ulteriori informazioni e indicazioni anche in rapporto diretto ai casting e alle relative modalità di svolgimento.