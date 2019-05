Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Alcuni casting sono attualmente ancora in corso per la nuova stagione della serie Tv di SKY dal titolo I Delitti del Barlume, prodotto da Palomar, e anche per il noto game show di BoingTV condotto da Lorenzo Baglioni e prodotto da Lucky Road Productions.

I Delitti del Barlume

Per la realizzazione della nuova stagione della seguitissima serie televisiva dal titolo I Delitti del Barlume sono tuttora aperti i casting.

La serie, diretta dal regista Roan Johnson e prodotta da Palomar in collaborazione con SKY, verrà girata a partire dal prossimo 24 maggio fino al 13 luglio.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un bambino di età compresa tra 7 e 10 anni per un piccolo ruolo. Non si richiedono precedenti esperienze di carattere recitativo, ma i candidati devono comunque avere un marcato accento toscano e, se possibile, un appoggio all'Isola d'Elba, luogo delle riprese.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, a Marciana Marina venerdì 10 o sabato 11 maggio, in entrambi i casi a Viale Aldo Moro, 58 (nei pressi dell'Hotel Yacht Club), dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 18,30. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito web di Toscana Film Commission, alla sezione casting.

L'Isola degli Eroi

Sono partiti inoltre i casting per la realizzazione della seconda edizione del programma televisivo L'Isola degli Eroi, che andrà nuovamente in onda (da settembre) su BoingTV, sul canale 40 del digitale terrestre, condotto ancora una volta dal cantante e attore Lorenzo Baglioni.

Per questo interessante programma, prodotto da Lucky Road Productions, si cercano ragazzini e ragazzine di età compresa tra 9 e 12 anni.

La candidatura, trattandosi di minorenni, deve essere curata dai genitori o dai relativi tutori, possono essere reperite sul sito di BoingTV, nella parte attinente al programma. In ogni caso, è stato organizzato un apposito casting tour e fino a questo momento sono state fissate le seguenti date: 11 e 12 maggio a Roma, al laghetto dell'EUR (Viale America), il 18 e 19 maggio a Milano a Via del Burchiello (zona metro Pagano) ed il 25 e 26 maggio a Bari, a Piazza Libertà.

Per ulteriori dettagli rimandiamo anche in questo caso al sito web di BoingTV.

I ragazzini e le ragazzine dovranno presentarsi accompagnati/e da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Dai casting verranno prese delle scene ritenute particolarmente simpatiche e significative, le quali verranno poi trasmesse in Aspettando l'Isola degli Eroi, che andrà in onda la settimana precedente alla ripartenza del programma.