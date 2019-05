Selezioni aperte per la realizzazione di uno short film del Centro Sperimentale di Cinematografia, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per due importanti produzioni teatrali del Teatro Diana di Napoli, entrambe dirette dal regista Peppe Celentano.

Un cortometraggio

Per un importante cortometraggio dal titolo Il Gioco, le cui riprese verranno effettuate nel mese di luglio nella Capitale, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma cerca attualmente un uomo di colore tra 30 e 50 anni. Gli interessati che intendono presentare la propria candidatura devono inviare quanti prima dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: ilgioco.casting@gmail.com.

Casting per un corto del Centro Sperimentale di Cinematografia e due produzioni tetrali

Due produzioni teatrali

Il centro di produzione del Teatro Diana di Napoli ha recentemente annunciato le selezioni per due importanti produzioni teatrali che verranno poi messe in scena nel corso della prossima stagione teatrale 2019/20, entrambi dirette dal regista Peppe Celentano. In particolare, per la prima produzione si cercano le seguenti figure: una cantante/attrice di età scenica compresa tra 19 e 25 anni, di bella presenza; una cantante/attrice della stessa fascia di età e con una corporatura 'media'; un cantante/attore di bella presenza e di età compresa tra 20 e 26 anni.

Tutti i candidati devono avere avuto precedenti esperienze nell'ambito della danza o quantomeno essere in possesso inequivocabilmente di una rilevante attitudine nei confronti del ballo. Per quanto riguarda la seconda produzione in questione, la richiesta è orientata verso un cantante/attore di età scenica compresa tra 25 e 35 anni, di struttura fisica snella e di statura non inferiore a 1,75 cm e in possesso di adeguate esperienze nell'ambito della danza, nonché verso ballerini e ballerine di formazione classica e di età scenica compresa tra 18 e 26 anni, con una rilevante attitudine verso recitazione e canto.

Gli interessati che intendono candidarsi, tutti residenti in Campania, devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale, e se possibile uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizionidiana@libero.it. In base alla documentazione inoltrata si svolgerà una precisa e accurata preselezione. Poi seguiranno i relativi casting che si terranno presso il Teatro Diana di Napoli.