Selezioni aperte per la ricerca di comparse, a cura di Cineworld Roma, per un nuovo film da girare in Puglia. Casting aperti anche per la compagnia di danza Lost Movement (Milano) per alcuni spettacoli.

Cineworld Roma

Per la realizzazione di un interessante film, Cineworld Roma cerca varie comparse. Le riprese verranno poi effettuate nelle zone di Monopoli e di Brindisi nel mese di giugno. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata innanzitutto verso uomini e donne, di origine italiana o africana, di età compresa tra 25 e 50 anni.

Si cercano poi ragazzi e ragazze tra 20 e 30 anni, con capelli rossi o biondi e in grado di recitare (solo per qualche battuta) in tedesco, francese o inglese. I casting si svolgeranno il prossimo 30 maggio a Monopoli, presso Palazzo Palmieri, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18. Gli interessati devono inviare la propria candidatura a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: laura@cineworldroma.com o monica@cineworldroma.com. È comunque possibile anche far riferimento a questo numero di telefono: 347/ 1862580.

Casting per un nuovo film e spettacoli teatrali

I casting si terranno poi esclusivamente su convocazione e i candidati dovranno portare la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale. Per ulteriori informazioni e dettagli è consigliato comunque visionare la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma.

Lost Movement

La nota compagnia di danza contemporanea Lost Movement (Milano) seleziona attualmente danzatori e danzatrici da inserire in organico. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ballerini/e in possesso di buona tecnica classica ma anche di rilevante abilità nell'ambiti della tecnica contemporanea.

Si richiedono, infine, adeguate capacità a livello di improvvisazione e composizione. Tutti i candidati devono risiedere o quantomeno avere il domicilio o un appoggio a Milano e dintorni. Le selezioni si terranno poi sabato 15 giugno a Milano, a partire dalle ore 12 e fino alle ore 19, presso Formainarte (Via Eugenio Villooresi, 26). Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: lostmovement.company@gmail.com.

In sede di audizioni, si svolgeranno prove di danza classica e di improvvisazione, unitamente ad un workshop inerente il repertorio della compagnia. Si tratta di tutta una serie di step per giungere alla selezione finale.