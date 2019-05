Lo scorso mercoledì 8 maggio è stato l'ultimo giorno utile per inoltrare la domanda di ammissione al concorso per la selezione di 3000 mila navigator. Il maggior numero di domande sono pervenute nella regione Campania esse, infatti, sono state pari a 13001 (su scala nazionale ammonta a quasi 79 mila domande). Conclusasi la fase di presentazione delle istanze, si attendono a breve comunicazioni sugli ammessi alla prova e sul calendario del suo svolgimento.

Bando di concorso navigator: elenchi ammessi test

La prova selettiva si svolgerà a Roma (tra il mese di giugno e luglio, la location potrebbe essere la Fiera di Roma, con due sessioni giornaliere di esame di 10 mila candidati ognuna) e consisterà nel rispondere a 100 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui soltanto una è quella esatta. Ogni risposta corretta attribuirà un punto, nessun punteggio sarà attribuito in caso di risposta non data, invece, per le risposte doppie o sbagliate sarà decurtato un punteggio pari a meno 0,40. Gli argomenti contenuti nella prova sono differenti.

Pubblicità

Gli argomenti della prova selettiva

Gli argomenti trattati nelle domande del test selettivo dei navigator riguarderanno 10 quesiti per i seguenti argomenti: cultura generale, logica, informatica, 10 quesiti psicoattitudinali; 10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro. Inoltre, ci saranno domande sul reddito di cittadinanza e sulla disciplina dei contratti di lavoro. Ulteriori, 10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione e sulla regolamentazione del mercato del lavoro e di economia aziendale.

Sono ammessi alla prova selettiva i candidati in rapporto di 1 a 20 tra le posizioni disponibili su base provinciale, tenendo in considerazione il miglior voto di laurea (e a parità il candidato di età più giovane).

Gli elenchi provinciali degli ammessi alla prova dovrebbero essere pubblicati entro il 10° giorno precedente alla data della prova. Gli elenchi saranno pubblicati oltre che nell'area dedicata al concorso per navigator sul sito di Anpal Servizi (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), anche sul sito del Ministero del Lavoro.

Pubblicità

In tali sezioni sarà pubblicato il calendario della prova scritta, compreso di sede, giorno e ora. La mancata presentazione nel giorno stabilito comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale del candidato. Per poter superare la prova i candidati dovranno raggiungere un voto minimo di 60/100. I candidati selezionati avranno un contratto di collaborazione di due anni con l'ente Anapl, per un compenso di 1600 euro mensili più 300 di rimborso spese per lo svolgimento della mansione (quali vitto, alloggio, benzina ecc).