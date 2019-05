Con scadenza fissata fino al prossimo 11 giugno abbiamo selezionato tre nuovi Concorsi Pubblici per la professione di assistente sociale, farmacista e sociologo. I bandi sono stati emanati dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (assistente sociale); dalle Farmacie Comunali Garbagnate Milanese (farmacista) e dall'Università di Bologna, per il ruolo di sociologo.

Selezione per 5 assistenti sociali

L'Azienda ai Servizi per la Cittadinanza Interventi Sociali, in provincia di Bologna ha indetto una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque assistenti sociali, di cui due posti riservati alle categorie protette e uno ai Volontari delle Forze Armate.

Concorso per assistente sociale, farmacista e sociologo.

Tra i requisiti specifici è necessario:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 o classe L.39;

Laurea in Servizio Sociale vecchio ordinamento;

Altri titoli equiparati;

Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

Patente di categoria B;

Conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza della lingua inglese anche scritta.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, dovrà essere trasmessa esclusivamente, nel sito di suddetta azienda sanitaria, entro il prossimo 5 giugno. Il bando completo è reperibile al link: unionerenolavinosamoggia.bo.it - bandi di concorso e mobilità.

Concorso per tre farmacisti

Le Farmacie Comunali Garbagnate Milanese ha emanato un avviso pubblico, per la formazione di una graduatoria utile per l'assunzione di tre farmacisti, con contratto a tempo determinato. I candidati devono aver conseguito un: Diploma di Laurea in Farmacia o altri titoli afferenti e l'iscrizione al relativo albo professionale.

Invio delle domande

La domanda deve essere presentata, entro il 23 maggio a mezzo raccomandata o tramite PEC.

Ricordiamo che il testo completo dell'avviso è visionabile, nel sito: farmaciecomunaligarbagnate[.]it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Procedura di valutazione per sociologi

L'Università di Bologna 'Alma Mater Studiorum' indice una procedura di valutazione, per il reclutamento di due posti da ricercatore a tempo determinato, per il Settore Concorsuale '14/C1 Sociologia Generale e Settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia Generale'.

Ciascun contratto avrà durata di 36 mesi, per un importo annuo lordo pari a €41.878,00. Possono partecipare alla presente procedura, coloro in possesso del Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.

Presentazione della domanda

La presentazione delle istanze, deve avvenire mediante procedura telematica accedendo al seguente link: concorsi.unibo[.]it. La scadenza è fissata al prossimo 11 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile reperire, il testo integrale del bando, nel sito dell'Università di Bologna, alla voce: concorsi e selezioni - ricercatori a tempo determinato.