Poste Italiane, la principale azienda italiana nel settore della comunicazione postale, sta attualmente svolgendo delle ricerche funzionali all'assunzione di nuove figure da inserire nel proprio organico.

Tali selezioni riguardano, più nello specifico, portalettere, che verranno assunti con un contratto a tempo determinato a decorrere dal prossimo mese di giugno.

Assunzioni in varie regioni italiane

Come già anticipato, le assunzioni che Poste Italiane sta per operare saranno di carattere temporaneo, in quanto gli interessati saranno assunti con contratto a tempo determinato.

L'obiettivo, infatti, è quello di incrementare il personale dell'azienda per il periodo estivo, che in questi mesi risulta essere piuttosto carente. Le assunzioni andranno ad interessare tutte le regioni del nostro Paese:

Piemonte,

Valle d'Aosta,

Liguria,

Lombardia,

Trentino Alto Adige,

Friuli Venezia Giulia,

Veneto,

Emilia Romagna,

Marche,

Toscana,

Umbria,

Lazio,

Campania,

Abruzzo,

Molise,

Puglia,

Basilicata,

Sicilia,

Sardegna.

Per conoscere le singole sedi interessate dalle nuove assunzioni, si consiglia a coloro che sono interessati ad inoltrare la propria domanda di partecipazione di consultare la pagina web di Poste Italiane, nella sezione "lavora con noi".

Per quanto riguarda l'area territoriale, è possibile esprimere una sola preferenza.

Poste Italiane cerca portalettere

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter partecipare al procedimento di selezione, occorre che gli aspiranti portalettere possiedano determinati requisiti, come:

diploma di scuola media superiore con punteggio finale minimo di settanta su cento oppure titolo di laurea triennale con punteggio finale minimo di centodue su cento;

patente di guida valido per la guida di un automezzo aziendale;

patentino di bilinguismo necessario esclusivamente per coloro che presentino la propria candidatura per la provincia di Bolzano;

idoneità al lavoro.

Ciascun interessato potrà inviare la propria candidatura attraverso il form messo a disposizione sul sito di Poste Italiane, cliccando sulla posizione per la quale ci si vuole candidare entro il prossimo 3 giugno 2019.

Iter di selezione dei candidati

Il procedimento di selezione, anticipato attraverso una telefonata da parte del settore delle Risorse Umane dell'azienda, potrà avvenire o attraverso una convocazione presso una delle sedi interessate per lo svolgimento di un test logico, oppure attraverso il ricevimento di una mail all'indirizzo comunicato dal candidato stesso, contenente il link da utilizzare per eseguire il test di ragionamento logico.

Il superamento della prima fase, consentirà al candidato l'accesso alla seconda, che consisterà in un colloquio e in una prova di guida, necessaria per poter procedere all'assunzione.