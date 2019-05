Per l'anno in corso, sono previste numerosissime uscite dovute a pensionamenti che secondo quanto recentemente annunciato saranno compensate da nuovo ingresso di personale.

Entro un triennio, inoltre, si prevede di effettuare un vero e proprio ricambio generazionale, attraverso l'impiego di personale più giovane e dinamico.

Pubblicità

Pubblicità

Saranno numerosi i settori interessati dalle nuove assunzioni: per adesso, si è in attesa dei bandi di concorso per il reclutamento di nuovo personale da impiegare presso il Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nuove assunzioni, i cui bandi devono essere ancora erogati, sono previste all'Inps e nelle Forze Armate.

Nuove assunzioni al Ministero della Giustizia, al Miur e al Mibac

Nei giorni scorsi, il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto con cui autorizza l'organizzazione di nuove procedure concorsuali funzionali a selezionare 1.850 funzionari giuridici, da impiegare presso le segreterie e le cancellerie dei Tribunali.

Nuovi concorsi presso la pubblica amministrazione

Nel mese di luglio, invece, dovrebbe essere pubblicato il bando per la selezione di nuovi docenti per la Scuola secondaria: si mira ad assumere 48.536 docenti, di cui 8.491 saranno di sostegno. Tali assunzioni dovrebbero avvenire nel settembre del 2020, dopo che saranno regolarmente svolte le prove concorsuali che avverranno nei mesi precedenti.

Per il mese di giugno, si è in attesa del bando relativo alle assunzioni presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con i quali saranno selezionati nuovi funzionari e assistenti.

Pubblicità

Selezioni di nuovo personale all'Inps e nelle Forze Armate

Il nuovo presidente dell'istituto di Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, ha recentemente annunciato l'assunzione di ben cinquemila nuove figure entro il 2020: tali nuove risorse andranno ad aggiungersi a quelle attuali al fine di riuscire a gestire meglio tutti i servizi offerti dall'Inps, compresi quelli recentemente aggiunti come la Quota 100 o il reddito di cittadinanza.

Nell'ambito delle Forze Armate, invece, per l'anno 2019 sono previste ben 1.043 nuove assunzioni.

Questi nuovi ingressi, dovrebbero essere così ripartiti:

389 per la Polizia di Stato;

427 nei Carabinieri;

227 nella Guardia di Finanza.

Coloro che sono interessati a concorrere per uno dei posti disponibili, non dovranno far altro che attendere la pubblicazione dei vari bandi di concorso, in modo da conoscere nel dettaglio quali saranno i requisiti, le modalità di candidatura e di svolgimento delle procedure concorsuali.