Selezioni attualmente in corso per una ben conosciuta trasmissione dedicata a problematiche legali e in onda sulle reti Mediaset. Le riprese verranno effettuate poi a Roma e si cercano protagonisti/e di puntata. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la ricerca di una modella per la realizzazione di un importante servizio fotografico pubblicitario nell'ambito degli abiti da sposa.

Pubblicità

Pubblicità

Una trasmissione di Mediaset

Per una ben nota trasmissione in onda sulle reti Mediaset e dedicata a questioni di carattere legale, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di protagonisti di puntata, in possesso di notevole dimestichezza davanti alle telecamere. Le riprese verranno poi effettuate nella Capitale. I candidati non devono aver preso parte ad altre trasmissioni televisive similari. Per il programma in questione, si cercano attualmente ambosessi residenti in una tra queste regioni: Toscana, Calabria, Emilia, Veneto, Puglia, Sicilia.

Casting per un programma Tv di Mediaset e un servizio pubblicitario per abiti da sposa

Possono comunque candidarsi anche uomini residenti a Torino. Gli interessati devono inviare la propria richiesta di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@corima.tv, inserendo nell'oggetto la propria regione di riferimento. Oltre alla regolare retribuzione è previsto anche il rimborso integrale delle spese. Occorre infine precisare che quanti in passato hanno inviato una propria candidatura, anche per programmi di altro tipo, all'indirizzo email più sopra indicato non devono inviare la richiesta in questione.

Pubblicità

Un servizio pubblicitario

Per la realizzazione di un importante servizio fotografico di carattere pubblicitario nell'ambito degli abiti da sposa, sono in corso le selezioni di modelle. Lo shooting fotografico verrà poi effettuato nel mese di luglio 2019. In particolare, la richiesta è indirizzata verso una modella residente a Imperia e Genova o nei relativi dintorni e di età compresa tra 20 e 30 anni, alte tra 1, 70 e 1, 80 e del tutto priva di tatuaggi nella parte superiore del proprio corpo.

Il seno deve essere tra la seconda e la terza misura e si richiede inoltre una dentatura molto curata, con un sorriso davvero splendente, unitamente ad un portamento di ottimo livello. Le interessate devono inviare entro e non oltre il prossimo 21 giugno i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie molto recenti e a bassa risoluzione, a figura intera e in primo piano, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''casting@bedeschi.com''.

Pubblicità

Si precisa che oltre alla regolare retribuzione è previsto anche il rimborso delle spese relative a trasporto e a vitto.