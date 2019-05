Sono molti gli enti e le associazioni che, annualmente, mettono a concorso contributi economici funzionali a premiare le migliori tesi di laurea redatte da giovani dottori del nostro Paese.

Le tesi devono ovviamente rispecchiare il tema scelto dall'ente o dall'associazione che ha organizzato il premio e solitamente rispecchia la finalità perseguita degli stessi.

Pubblicità

Pubblicità

Spesso, oltre al tema, nel bando di concorso sono richiesti ulteriori requisiti di natura più formale, come la redazione della tesi in un determinato anno oppure l'appartenenza ad un preciso corso di laurea.

I premi in scadenza nei prossimi mesi

Premio Claudio Basso: attraverso questo premio si mira a conferire un contributo economico di 2.000 euro alla migliore tesi di laurea che abbia ad oggetto l'apprendimento per mezzo dell'ascolto. Coloro che vogliono concorrere all'assegnazione di questo premio, dovranno presentare la propria domanda di partecipazione entro il 31 maggio.

Premi migliori tesi di laurea: domande a maggio, giugno e luglio

Premio Stefano Benetton: possono concorrere all'attribuzione di questo contributo economico, tutti i laureati degli ultimi cinque anni che abbiano redatto una tesi avente come argomento principale lo sport. Il premio è fissato a 1.000 euro ed anche in questo caso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è previsto per l'ultimo giorno di maggio.

Premio Ennio Lattisi: questo premio è riservato agli under 32 che abbiano conseguito una laurea in scienze geologiche.

Pubblicità

La tesi deve avere ad oggetto una ricerca di natura geologica sul territorio del Trentino Alto Adige e può essere stata discussa in una delle università europee non oltre cinque anni fa. Il premio in denaro è fissato in 1.500 euro e le domande di partecipazione dovranno essere inoltrare entro il 31 di maggio.

Premio Isabetta Belli: c'è tempo fino al 30 giugno per concorrere all'assegnazione di questo premio di laurea, riservato alle tesi che trattino il tema delle attuali condizioni delle carceri qui in Italia.

Al vincitore, sarà assegnato un contributo economico di 1.000 euro.

Premio ADSI: con un contributo di 1.500 euro sarà premiata la migliore tesi di laurea inerente ai Beni Culturali, dal punto di vista del restauro e degli aspetti normativi. Le domande dovranno essere presentate entro il 12 luglio 2019.

Modalità di candidatura

Per partecipare all'assegnazione di uno dei premi messi a concorso, si consiglia a coloro che sono interessati di consultare i bandi delle iniziative per conoscere nel dettaglio i requisiti e la documentazione richiesta.

Pubblicità

Le domande dovranno essere inviate entro i termini indicati per ciascun premio e nelle modalità previste da ciascun bando.