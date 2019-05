Il MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha messo a concorso 395 borse di tirocinio da destinare ad altrettanti studenti universitari.

Pubblicità

Pubblicità

Il progetto è realizzato grazie al supporto dell'organizzazione Crui ed è funzionale a permettere a 395 studenti universitari di svolgere un percorso formativo, personale e professionale, presso le sedi estere del MAECI.

I tirocini saranno svolti presso le ambasciate, le rappresentanze, i consolati e gli istituti di cultura ed hanno come obiettivo principale quello di far comprendere ai partecipanti come opera e quali attività svolge il MAECI all'estero.

Borse di tirocinio presso le sedi del MAECI

Caratteristiche dei tirocini

I candidati selezionati saranno impegnati nello svolgimento di ricerche, studi ed analisi dei dati. Inoltre, dovranno approfondire i dossier propri delle sedi a cui saranno assegnati e partecipare all'organizzazione degli eventi.

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti universitari che frequentano le Università aderenti all'iniziativa, il cui elenco può essere consultato direttamente sul bando disponibile sul sito del MAECI.

Pubblicità

I tirocini avranno una durata di tre mesi, precisamente dal 9 settembre al 6 dicembre 2019, per ciascuno dei quali è previsto un rimborso spese mensile pari a trecento euro. I candidati selezionati, inoltre, possono utilizzare gli alloggi eventualmente messi a disposizione dalle sedi ospitanti.

Requisiti di partecipazione

Possono concorrere all'assegnazione di una borsa di tirocinio tutti i candidati in possesso di determinati requisiti:

cittadinanza italiana,

non essere stati condannati per delitti non colposi,

non essere stati destinatari di misure di sicurezza,

essere frequentanti di una delle facoltà indicate nel bando dell'iniziativa,

aver raggiunto almeno 60 crediti formativi per i corsi di laurea specialistiche e magistrali e 230 crediti formativi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico,

conoscenza certificata della lingua inglese,

media degli esami non inferiore a ventisette su trenta,

massimo ventotto anni di età.

La perdita di uno dei requisiti specificatamente previsti durante l'iter di selezione, comporta l'esclusione del candidato dalla stessa.

Modalità di candidatura

Coloro che sono interessati alla partecipazione, possono inviare la propria domanda di partecipazione dal 13 maggio al 7 giugno 2019, esclusivamente in via telematica, utilizzando il form messo appositamente a disposizione sul sito del MAECI.

Si consiglia a tutti coloro che hanno intenzione di partecipare, di leggere attentamente il bando di concorso, per conoscere nel dettaglio i requisiti, le modalità di svolgimento e la documentazione necessaria, in quanto, una volta inviata, la domanda di partecipazione non sarà più modificabile.