In queste settimane non mancano nuove possibilità lavorative per differenti professioni, tra cui per il ruolo di operatore socio sanitario, farmacista e addetto comunicazione. I Concorsi Pubblici, con scadenza fissata fino al prossimo 17 giugno sono stati pubblicati dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cirè, dall'Azienda Unità Sanitaria della Romagna (farmacista) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la professione di addetto alla comunicazione. A seguire, le informazioni e i requisiti utili.

Bando per Operatore Socio Sanitario

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè, in provincia di Torino, indice un bando, per la copertura di un posto di OSS a tempo indeterminato, con riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate. Oltre ai requisiti generali, i candidati devono avere conseguito: il diploma di scuola dell’obbligo, l'Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario e la patente di guida categoria B.

Invio della domanda

La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta all'ufficio protocollo del consorzio, oppure tramite posta elettronica, entro il 13 giugno. Il testo completo è reperibile, nel sito: ciscirie.it/concorsi/.

Concorso per farmacista

L'Azienda Unità Sanitaria della Romagna ha indetto un bando di concorso, per l'assegnazione di un posto di farmacista - disciplina farmacia ospedaliera. Tra i requisiti specifici è necessario:

Laurea in Farmacia;

Oppure, in Chimica e tecnologie farmaceutiche;

Specializzazione in farmacia ospedaliera;

Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Farmacisti.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere consegnata, entro il 13 giugno, con uno dei seguenti modi: PEC; a mezzo raccomandata o direttamente all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Usl della Romagna. Si ricorda che il bando è pubblicato, nel sito: auslromagna.it - amministrazione trasparente - selezione del personale - concorsi e selezioni.

Avviso pubblico per addetto alla comunicazione

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro in provincia di Padova, indice un avviso pubblico, per l'assunzione di due addetti alla comunicazione istituzionale e scientifica. Gli interessati devono aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale appartenente alla Classe 14 - Classe delle lauree in Scienze della Comunicazione;

Oppure, L-20 Scienze della Comunicazione;

Oppure, Diploma di laurea, conseguito secondo il precedente ordinamento universitario, in: Relazioni pubbliche o Scienze della Comunicazione;

Altri titoli equivalenti, tra cui LM -92; LM-59.

Presentazione della candidatura

La candidatura alla presente selezione, dovrà pervenire tramite procedura telematica, connettendosi al sito: izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it, entro e non oltre il 17 giugno prossimo.

Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo integrale dell'avviso, nel portale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alla sezione concorsi.